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Nowe budynki na sprzedaż w Kobuleti

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Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Pokaż wszystko Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Kobuleti, Gruzja
od
$140,220
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 32
Powierzchnia 47–83 m²
Grand Millennium Kobuleti jest sztandarowym projektem luksusowym na wybrzeżu Morza Czarnego, łączącym markowe rezydencje i pięciogwiazdkowy ośrodek zarządzany przez międzynarodową sieć Grand Millennium Hotels & Resorts.Kluczowe zalety:- ✨Luksusowy segment i międzynarodowy hotel marki.- 🌊Pier…
Deweloper
KBK
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Deweloper
KBK
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Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Pokaż wszystko Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Kobuleti, Gruzja
od
$140,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy projekt premium na pierwszej linii brzegowej Morza Czarnego, który otwiera nowy rozdział w rozwoju nieruchomości kurortowych w Gruzji.To nie jest tylko kompleks mieszkalny nad morzem. Jest to międzynarodow…
Agencja
Ambassador Realty Group
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Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Kobuleti, Gruzja
od
$43,750
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 35
Powierzchnia 35–83 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Jest to coś więcej niż klasyczny kompleks mieszkalny; jest to unikalna przestrzeń do harmonijnego życia, odzyskiwania i biografu na wybrzeżu malowniczego Kobuleti. Projekt jest opracowywany przez niezawodnego dewelopera z ponad 11-letnim doświadczeniem, 3 ukończonych projektów premium i 200,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.4
62,200
Mieszkanie 2 pokoi
82.6
100,000
Kawalerka
35.0
43,750
Agencja
Geo Estate
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TekceTekce
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Pokaż wszystko Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Gruzja
od
$63,258
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 31–106 m²
28 obiekty nieruchomości 28
Renaissance by Alliance is Alliance Group’;s newest, innovative sports and wellness project in the region, located in the climatic-balneological resort of Adjara, Kobuleti, on the first coastline, 30 meters from the sea.  The complex combines A, B, and C towers with a common podium and th…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Mieszkanie 2 pokoi
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Kawalerka
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Deweloper
Alliance Group
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