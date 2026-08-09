Kobuleti, Gruzja

Jest to coś więcej niż klasyczny kompleks mieszkalny; jest to unikalna przestrzeń do harmonijnego życia, odzyskiwania i biografu na wybrzeżu malowniczego Kobuleti. Projekt jest opracowywany przez niezawodnego dewelopera z ponad 11-letnim doświadczeniem, 3 ukończonych projektów premium i 200,…