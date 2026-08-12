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Restauracje na sprzedaż w Gruzja

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6 obiektów total found
Lokale gastronomiczne 210 m² w Tbilisi, Gruzja
Lokale gastronomiczne 210 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
$395,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Lokale gastronomiczne 324 m² w Batumi, Gruzja
Lokale gastronomiczne 324 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 324 m²
Liczba kondygnacji 1
Three existing cafes in the city of Akhalkalaki are for sale. Ready-made business in a busy …
$450,000
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Lokale gastronomiczne 70 m² w Batumi, Gruzja
Lokale gastronomiczne 70 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Vegetarian establishment for sale in the heart of old Batumi. The cafe has been open for 2 y…
$17,000
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TekceTekce
Lokale gastronomiczne 720 m² w Batumi, Gruzja
Lokale gastronomiczne 720 m²
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Powierzchnia 720 m²
Liczba kondygnacji 25
Ogólne pomieszczenia handlowe są na sprzedaż w najbardziej prestiżowej okolicy kurortu Batum…
$1,44M
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Commercial space for sale in Bakuriani, Georgia. w Bakuriani, Gruzja
Commercial space for sale in Bakuriani, Georgia.
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 1
317 m kw. powierzchni handlowej w Bakuriani, na 0 piętrze kompleksu K2.Przestrzeń jest odnowiona
$143,000
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Commercial space for sale w Tbilisi, Gruzja
Commercial space for sale
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
Rustaveli 40 m2 Odnowiony (z nienaruszonymi oprawami i meblami) cena 700 000 dolarów.
$700,000
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Typy nieruchomości w Gruzja.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
nieruchomości inwestycyjne
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