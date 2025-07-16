Kompleks mieszkalny The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR

$135,000
Data aktualizacji: 9.04.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Największym projektem w Tbilisi nad brzegiem rzeki Kura jest Eaglehills Waterfront by EMAAR GROUP

Unikalny format z zachowaniem naturalnego krajobrazu projektu obszaru.

Tbilisi Projekt Tbilisi Waterfront, realizowany przez międzynarodową firmę deweloperską Eagle Hills, to ambitny rozwój obszaru miejskiego o powierzchni około 6 milionów metrów kwadratowych. Ten duży projekt ma na celu przekształcenie nabrzeża dzielnicy Krtsanisi w stolicy Gruzji w Tbilisi.

Główne cechy projektu: - Lokalizacja: powiat Krtsanisi, położony w pobliżu międzynarodowego lotniska i głównych obszarów biznesowych miasta. - Inwestycje: Całkowita wielkość inwestycji szacowana jest na 6,5 mld USD.

Pojęcie ogólne: Projekt jest postrzegany jako rodzaj "miasta w mieście", w tym różnego rodzaju nieruchomości i infrastruktury: - Kompleks mieszkalny z różnych formatów mieszkaniowych (apartamenty, wille, kamienice); - Wysokie budynki biurowe; - Obszary handlowe i rozrywkowe z promenady dla pieszych i restauracje; - Centra kulturalne i przestrzenie publiczne; - Pięciogwiazdkowe hotele światowej klasy.

Cechy projektu: - Długość nabrzeża wynosi 17 km, gdzie zaaranżowane zostaną zielone obszary rekreacyjne i aleje spacerowe. - Koncepcja przewiduje harmonijne połączenie krajobrazów przyrodniczych, zabytków historycznych i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. - Szczególną uwagę poświęca się tworzeniu komfortowych warunków dla mieszkańców i gości stolicy: infrastruktura zapewni komfortowe życie, pracę i rekreację.

Znaczenie dla regionu: Tbilisi Waterfront stanie się jednym z największych projektów zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, przyczyniając się do rozwoju turystyki, zwiększając atrakcyjność inwestycyjną kraju i poprawiając jakość życia obywateli. Ze względu na wysoki poziom krajobrazu i przemyślany design, terytorium będzie w stanie stać się nową wizytówką Tbilisi i przyciągnąć dużą liczbę turystów i inwestorów. W związku z tym projekt Tbilisi Waterfront koncentruje się na dłuższej perspektywie, oferując mieszkańcom i gościom unikalną przestrzeń dla komfortowego życia, pracy i wypoczynku, co pozwoli miastu nabyć nowy wygląd i wzmocnić swoją pozycję jako atrakcyjny cel turystyczny i centrum biznesowe.

Najwygodniejszy plan raty:

5% płatności początkowej

Płatność 1 - 5% grudnia 2026 r.

Płatność 2 - 10% styczeń 2027

Płatność 3 - 10% grudnia 2027 r.

Płatność 4 - 10% czerwca 2028 r.

5 - 60% płatności po otrzymaniu kluczy

Wczesne wycofanie z projektu bez kar i dodatkowych opłat.

Oferta jest ograniczona, możliwe jest wyjaśnienie dostępnych jednostek, kontaktując się z naszymi specjalistami lub poprzez wniosek na stronie internetowej. Odpowiemy za 30 minut!

