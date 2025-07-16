  1. Realting.com
  Gruzja
  Kompleks mieszkalny Tbilisi W. Residences

Kompleks mieszkalny Tbilisi W. Residences

Gruzja
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
25
ID: 33163
Data aktualizacji: 13.01.2026

Lokalizacja

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło dla spokojnego i luksusowego życia.

Wizja zarówno ochrony, jak i społeczności uznaje, że najbardziej skuteczna ochrona pochodzi od ludzi, którzy rozumieją i cenią naturalne systemy. Mieszkańcy są wprowadzeni do niezwykłej natury Gruzji, jednocześnie ciesząc się udogodnienia pierwszej klasy. Dynamiczne środowisko nad rzeką tworzy niezrównane poczucie przepływu przez cały okres rozwoju, oferując mieszkańcom stały dostęp do wodnych rekreacji oraz chłodzenie i uspokajanie efektów obecności rzeki.

Najważniejsze punkty rozwoju:

  • Powierzchnia całkowita: 590 Powierzchnia planowanej doskonałości.

  • Waterfront: 10 Kilometrów dziewiczej rzeki i promenady.

  • Zielona przestrzeń: 310 Powierzchnia otwartej przyrody i parków.

  • Infrastruktura społeczna: szkoły elitarne, kliniki światowej klasy, profesjonalne obiekty sportowe i bezpieczeństwo.

  • Luxury Living: hotele Premium, markowe rezydencje, designerskie zakupy oraz restauracje i bary.

  • Arts & Culture: Dedykowane dzielnice rozrywki oraz rekolekcje spa i wellness.

  • Luksusowe domy jednorodzinne, wille i apartamenty.

Kompleks mieszkalny jest miejscem, gdzie mosty miasta symbolizują coś więcej niż tylko przejście - stanowią jedność i ciągłość. Tutaj tradycja inspiruje innowacje, a każda przestrzeń odzwierciedla ciepło gruzińskiej gościnności.

Dostępne układy (odnowione):

  • 1-pokojowe mieszkanie: 61,3 m ² - cena za życzenie

  • Rezydencja 2-pokojowe: 93.8 m ² - cena za życzenie

  • Rezydencja w 3 sypialniach: 149.8 m ² - cena za życzenie

Projekt zlokalizowany w rezerwacie zarządzanym przez Ponichala oferuje bezpośredni dostęp do wyjątkowego hotspotu na rzecz różnorodności biologicznej. Ten zachowany ekosystem leśny zapewnia, że twoje poglądy pozostają szmaragdowe zielone, a powietrze pozostaje nienaruszone, zapewniając stały naturalny bufor pomiędzy domem a gwarem miasta.

Lokalizacja na mapie

Gruzja

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
