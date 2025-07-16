  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny SPANISH QUARTER

Tbilisi, Gruzja
od
$84,555
od
$2,200/m²
;
4 1
ID: 28005
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    22

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Zgodnie z naszą misją jesteśmy przekonani, że partnerstwo z 6 międzynarodowymi czynszami wysokiego szczebla, integracja ich wiedzy i doświadczenia jest niezwykle ważna dla tworzenia produktów inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Gruzji.

Po dwóch latach starannych negocjacji grupa ELT stała się wyłącznym partnerem prestiżowego Barceló Hotel Group, drugiego co do wielkości łańcucha hotelowego w Hiszpanii i jednego z trzydziestu co do wielkości na świecie, z ponad 6 tomami ponad 250 hoteli w 22 krajach.

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy SPANISH QUARTER

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Realting.com
Udać się
