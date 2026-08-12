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Lokale Biurowe w Gruzja

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Tbilisi
61
Adżara
5
Batumi
4
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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67 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 112 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 112 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 5
$207,335
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 70 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
$98,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 119 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 119 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 1
$140,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 430 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 430 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,40M
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 232 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 232 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 2
$626,400
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 165 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 165 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 7
$400,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 326 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 326 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 326 m²
Liczba kondygnacji 3
$641,826
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Office for sale in Tbilisi w Tbilisi, Gruzja
Office for sale in Tbilisi
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 37
Z przyjemnością zaprezentujemy ekskluzywną przestrzeń biurową w prestiżowym centrum biznesow…
$1,18M
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo w Tbilisi, Gruzja
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 5
144 sq.m. office space for sale in Saburtalo, on Nucubidze str, in business center, on the 5…
$360,000
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Pomieszczenie biurowe 127 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 127 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 1
$368,298
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 253 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 253 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 253 m²
$759,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo w Tbilisi, Gruzja
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
80 sq.m. office space for sale in Saburtalo, Shanghai area, on Lortkifanidze street, on the …
$120,000
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Pomieszczenie biurowe 593 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 593 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 10
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 593 m²
Liczba kondygnacji 5
$2,00M
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 147 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 147 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 1
$290,969
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe 282 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 282 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 282 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,00M
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 148 m² w Batumi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 148 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 8
🏢 Коммерческое помещение с арендаторами!📍 ул. Думбадзе 7, Батуми - вид на площадВ Европы🔹 {C…
$450,000
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Agencja
FA real estate
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Pomieszczenie biurowe 54 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 54 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 2
$116,388
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 125 m² w Batumi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 125 m²
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 10/2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$213,180
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Pomieszczenie biurowe 303 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 303 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 303 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,06M
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 85 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 85 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 1
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 50 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
$140,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 100 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 100 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
$291,460
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 528 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 528 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 528 m²
Liczba kondygnacji 3
$1,69M
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 117 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 117 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 1
$211,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 50 m² w Batumi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 12
Commercial premises for rent in the new Office Center on the street. Mamuladze. Premises of …
$800
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Pomieszczenie biurowe 74 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 74 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 1
$336,360
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 118 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 118 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
$195,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo w Tbilisi, Gruzja
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 7
70 sq.m. office space for sale in Saburtalo, on Nucubidze str, in new building, on the 7th f…
$170,000
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Pomieszczenie biurowe 80 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 80 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 4
$256,485
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Pomieszczenie biurowe 620 m² w Tbilisi, Gruzja
Pomieszczenie biurowe 620 m²
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 28
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 620 m²
Liczba kondygnacji 1
$990,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Typy nieruchomości w Gruzja.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia produkcyjne
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
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