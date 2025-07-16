Kompleks mieszkalny Krtsanisi Reserve Villas

  1. Realting.com
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
23
ID: 33096
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.12.2025

Lokalizacja

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Krtsanisi Park przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło dla spokojnego i luksusowego życia.

Wizja parku Krtsanisi obejmuje zarówno ochronę, jak i społeczność, uznając, że najbardziej skuteczna ochrona pochodzi od ludzi, którzy rozumieją i cenią sobie naturalne systemy. Mieszkańcy są wprowadzeni do niezwykłej natury Gruzji, jednocześnie ciesząc się udogodnienia pierwszej klasy. Dynamiczne środowisko nad rzeką tworzy niezrównane poczucie przepływu przez cały okres rozwoju, oferując mieszkańcom stały dostęp do wodnych rekreacji oraz chłodzenie i uspokajanie efektów obecności rzeki.

Najważniejsze punkty rozwoju:

  • Powierzchnia całkowita: 590 Powierzchnia planowanej doskonałości.

  • Waterfront: 10 Kilometrów dziewiczej rzeki i promenady.

  • Zielona przestrzeń: 310 Powierzchnia otwartej przyrody i parków.

  • Infrastruktura społeczna: szkoły elitarne, kliniki światowej klasy, profesjonalne obiekty sportowe i bezpieczeństwo.

  • Luxury Living: hotele Premium, markowe rezydencje, designerskie zakupy oraz restauracje i bary.

  • Arts & Culture: Dedykowane dzielnice rozrywki oraz rekolekcje spa i wellness.

  • Luksusowe domy jednorodzinne, wille i apartamenty.

Tbilisi Waterfront jest miejscem, gdzie mosty miasta symbolizują więcej niż tylko przejście - stanowią jedność i ciągłość. Tutaj tradycja inspiruje innowacje, a każda przestrzeń odzwierciedla ciepło gruzińskiej gościnności.

Dostępne układy (odnowione):

  • 3- Sypialnia Villa: 2 Opowieści 124; 293 m ² - cena na życzenie

  • 3- Sypialnia Villa: 2 Opowieści 124; 307 m ² - cena na życzenie

  • 4- Sypialnia Villa: 2 Opowieści 124; 345 m ² - cena na życzenie

  • 4- Sypialnia Villa: 2 Opowieści 124; 367 m ² - cena na życzenie

  • 6- Sypialnia Villa: 2 Opowieści 124; 595 m ² - cena na życzenie

  • 6- Sypialnia Villa: 2 Opowieści: 124; 596 m ² - cena na życzenie

Projekt zlokalizowany w rezerwacie zarządzanym przez Ponichala oferuje bezpośredni dostęp do wyjątkowego hotspotu na rzecz różnorodności biologicznej. Ten zachowany ekosystem leśny zapewnia, że twoje poglądy pozostają szmaragdowe-zielone, a powietrze pozostaje nienaruszone, zapewniając stały naturalny bufor między domem i zgiełku miasta.

Lokalizacja na mapie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
