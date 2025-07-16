Kompleks mieszkalny MARINA CLUB

ELT Dzielnica jest budowana na 7 hektarach ziemi na nowym bulwarze w Batumi. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów we współpracy z Wyndham Hotels & Resorts. Firma wykracza poza koncepcję sąsiedztwa i tworzy nowy wymiar w postaci ćwierćdolarówki, która doskonale pasuje do rytmu przyspieszającego miasta XXI wieku i jego wyzwań. Kompleks premium składa się z 3 bloków, z których jeden ma 16 pięter, a pozostałe dwa - 18 pięter. Budynki są połączone wspólnym podium. Rok budowy 2022, a rok ukończenia 2025.