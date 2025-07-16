  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Kompleks mieszkalny MARINA CLUB

Kompleks mieszkalny MARINA CLUB

Batumi, Gruzja
od
$85,000
od
$1,800/m²
;
2 1
ID: 28006
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    18

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

ELT Dzielnica jest budowana na 7 hektarach ziemi na nowym bulwarze w Batumi. Kompleks został zaprojektowany przez światowej sławy architektów we współpracy z Wyndham Hotels & Resorts. Firma wykracza poza koncepcję sąsiedztwa i tworzy nowy wymiar w postaci ćwierćdolarówki, która doskonale pasuje do rytmu przyspieszającego miasta XXI wieku i jego wyzwań. Kompleks premium składa się z 3 bloków, z których jeden ma 16 pięter, a pozostałe dwa - 18 pięter. Budynki są połączone wspólnym podium. Rok budowy 2022, a rok ukończenia 2025.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy MARINA CLUB

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny MARINA CLUB
Batumi, Gruzja
od
$85,000
