Hotel Rotana

Batumi, Gruzja
18
ID: 33114
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    27

O kompleksie

Rotana Resort & Spa jest pierwszym w Gruzji pięciogwiazdkowym hotelem zarządzanym przez prestiżową międzynarodową markę Rotana. Projekt oferuje unikalną koncepcję łączącą usługi high-end, nowoczesne rozwiązania inżynieryjne oraz infrastrukturę premium dla wypoczynku i biznesu. Kompleks znajduje się w obszarze kurortu Gonio i jest zaprojektowany w taki sposób, że okna oferują zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na morze, góry i miasto. Wysoki status nieruchomości jest potwierdzony przez przestrzeganie rygorystycznych międzynarodowych standardów pięciogwiazdkowych hoteli: każdy element wnętrza i materiał wykończeniowy jest wybierany pod starannym nadzorem marki Rotana. Rozwiązanie architektoniczne kompleksu jest unikalne - kontur elewacji zmienia się z podłogi na podłogę, dając budynkowi charakterystyczny charakter i specjalną estetykę.

Układ (pod klucz)

  • Standard King, powierzchnia od 29,4 m ², cena od 142,300 dolarów

  • Standard Twin, powierzchnia od 29,8 m ², cena od 152,300 dolarów

  • Junior Suite od 49,5 m ², cena od 266,300 dolarów

  • ADA Król, powierzchnia od 64,7 m ², cena od 298,300 dolarów

  • 1 + 1 Król, powierzchnia od 66,1 m ², cena od 335,200 dolarów

Doskonałość techniczną i jakość nieruchomości zapewnia fundament na 118 stosach oraz monolityczna rama wykonana z betonu klasy C 30 / 35, przeznaczona do ładunków sejsmicznych do 8 punktów. Wysoki poziom komfortu jest gwarantowany przez dźwiękoszczelność wewnętrznych przegród i podłóg o współczynniku STC 50, zapewniając prawie całkowitą ciszę w pokojach, a także nowoczesny system klimatyzacji kotła chłodniczego z indywidualnymi termostatami cyfrowymi. Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo: kompleks jest wyposażony w system gaśniczy zgodnie z normami NFPA, w tym zraszacze na każdym piętrze i ognioodporne drzwi z do 30 minut ochrony. Wyłącznie materiały premium są stosowane w wykończeniu, takie jak włoskie płytki ceramiczne, nawilżające powłoki i fornirowane płyty MDF z ochroną przed zadrapaniem.

Infrastruktura

  • Ogród

  • Kasyno

  • Parking

  • Spa & Fitness

  • Sala konferencyjna

  • Prywatna plaża

  • Restauracja i bary

  • Lounge & Business Lounge

  • Butik wina i cygar

  • Kryty i zewnętrzny basen

Rotana Resort & Spa jest synergią niezawodności, luksusu i profesjonalnego zarządzania, tworząc idealne warunki zarówno dla osobistego relaksu i generowania stabilnych dochodów.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 66.1
Cena za m², USD 5,071
Cena mieszkania, USD 335,200
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 29.4 – 64.7
Cena za m², USD 4,611 – 5,380
Cena mieszkania, USD 142,300 – 298,300

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
