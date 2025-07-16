Hotel Rotana

Rotana Resort & Spa jest pierwszym w Gruzji pięciogwiazdkowym hotelem zarządzanym przez prestiżową międzynarodową markę Rotana. Projekt oferuje unikalną koncepcję łączącą usługi high-end, nowoczesne rozwiązania inżynieryjne oraz infrastrukturę premium dla wypoczynku i biznesu. Kompleks znajduje się w obszarze kurortu Gonio i jest zaprojektowany w taki sposób, że okna oferują zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na morze, góry i miasto. Wysoki status nieruchomości jest potwierdzony przez przestrzeganie rygorystycznych międzynarodowych standardów pięciogwiazdkowych hoteli: każdy element wnętrza i materiał wykończeniowy jest wybierany pod starannym nadzorem marki Rotana. Rozwiązanie architektoniczne kompleksu jest unikalne - kontur elewacji zmienia się z podłogi na podłogę, dając budynkowi charakterystyczny charakter i specjalną estetykę.

Układ (pod klucz)

Standard King, powierzchnia od 29,4 m ², cena od 142,300 dolarów

Standard Twin, powierzchnia od 29,8 m ², cena od 152,300 dolarów

Junior Suite od 49,5 m ², cena od 266,300 dolarów

ADA Król, powierzchnia od 64,7 m ², cena od 298,300 dolarów

1 + 1 Król, powierzchnia od 66,1 m ², cena od 335,200 dolarów

Doskonałość techniczną i jakość nieruchomości zapewnia fundament na 118 stosach oraz monolityczna rama wykonana z betonu klasy C 30 / 35, przeznaczona do ładunków sejsmicznych do 8 punktów. Wysoki poziom komfortu jest gwarantowany przez dźwiękoszczelność wewnętrznych przegród i podłóg o współczynniku STC 50, zapewniając prawie całkowitą ciszę w pokojach, a także nowoczesny system klimatyzacji kotła chłodniczego z indywidualnymi termostatami cyfrowymi. Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo: kompleks jest wyposażony w system gaśniczy zgodnie z normami NFPA, w tym zraszacze na każdym piętrze i ognioodporne drzwi z do 30 minut ochrony. Wyłącznie materiały premium są stosowane w wykończeniu, takie jak włoskie płytki ceramiczne, nawilżające powłoki i fornirowane płyty MDF z ochroną przed zadrapaniem.

Infrastruktura

Ogród

Kasyno

Parking

Spa & Fitness

Sala konferencyjna

Prywatna plaża

Restauracja i bary

Lounge & Business Lounge

Butik wina i cygar

Kryty i zewnętrzny basen

Rotana Resort & Spa jest synergią niezawodności, luksusu i profesjonalnego zarządzania, tworząc idealne warunki zarówno dla osobistego relaksu i generowania stabilnych dochodów.