Apart hotel Orbi Continental

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    55

O kompleksie

Kompleks położony jest w jednym z najbardziej elitarnych i wyjątkowych miejsc w Batumi: z jednej strony rozciąga się słynna ulica Rustaveli, jezioro Nurigeli i Park 6 Maja, a z drugiej strony graniczy z historyczną częścią Bulwaru Batumi i bezpośrednio z brzegiem morza.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Realting.com
