Tbilisi Town jest premium wielofunkcyjny kompleks mieszkalny, który zapewnia luksusowe życie i łączy najlepsze. Kompleks znajduje się 20 minut jazdy od centrum Tbilisi, na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Projekt oferuje obiekty hotelowe i komercyjne, w tym międzynarodowy hotel marki. Jedną z głównych zalet miasta Tbilisi jest bliskość przyrody i całkowita izolacja od zgiełku miasta. Kompleks posiada wszystkie warunki do komfortowego życia, w tym boiska sportowe i dziecięce i sklepy detaliczne.