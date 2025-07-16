  1. Realting.com
  Gruzja
  Tbilisi
  Kompleks mieszkalny

Kompleks mieszkalny

Tbilisi, Gruzja
od
$63,700
BTC
0.7576988
ETH
39.7142346
USDT
62 979.2030214
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
24
ID: 5709
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Tbilisi Town jest premium wielofunkcyjny kompleks mieszkalny, który zapewnia luksusowe życie i łączy najlepsze. Kompleks znajduje się 20 minut jazdy od centrum Tbilisi, na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Projekt oferuje obiekty hotelowe i komercyjne, w tym międzynarodowy hotel marki. Jedną z głównych zalet miasta Tbilisi jest bliskość przyrody i całkowita izolacja od zgiełku miasta. Kompleks posiada wszystkie warunki do komfortowego życia, w tym boiska sportowe i dziecięce i sklepy detaliczne.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 46.0 – 54.0
Cena za m², USD 1,385 – 1,391
Cena mieszkania, USD 63,700 – 75,138
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 88.0 – 89.0
Cena za m², USD 1,394 – 1,400
Cena mieszkania, USD 122,640 – 124,600
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 200.0 – 600.0
Cena za m², USD 617 – 1,403
Cena mieszkania, USD 238,574 – 370,160

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
