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Apart hotel Grand millennium Kobuleti

Kobuleti, Gruzja
od
$140,220
VAT
od
$2,900/m²
BTC
1.6678890
ETH
87.4211927
USDT
138 633.3414076
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
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ID: 39667
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Okolica
    Kobuleti Municipality
  • Miasteczko
    Kobuleti
  • Adres
    David Aghmashenebeli Avenue, 277

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2030
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    32

Lokalizacja na mapie

Kobuleti, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Apart hotel Grand millennium Kobuleti
Kobuleti, Gruzja
od
$140,220
VAT
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
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Przedstawiamy Państwu wyjątkową okazję, aby stać się właścicielem nowoczesnego mieszkania w kompleksie położonym w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Gruzji - Kvariati. To nie jest tylko mieszkanie, ale ucieleśnienie marzenia o życiu nad morzem, gdzie luksus spotyka naturę i komfort …
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
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