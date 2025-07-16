Dzielnica mieszkaniowa Waterfront Tbilisi

  1. Realting.com
Tbilisi, Gruzja
od
$115,000
VAT
7
ID: 33159
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
🌊 GRANDIOUS WATTERFRONT PROJECT IN TBILISI 124; NOWA MIASTA W PEKI

📍 Krtsanisi Rayon • 10 km nabrzeża • terytorium 590 ha

Skala, która zmienia sposób myślenia o życiu w Tbilisi.
Jest to nie tylko kompleks mieszkalny - to nowy format miasta w pobliżu wody z własną infrastrukturą, parkiem naturalnym i atmosferą ośrodka.

Początek sprzedaży: styczeń 2026

🏙Co się stanie w projekcie
• apartamenty
• wille i kamienice
• 450 pokoi hotelowych
Restauracje, zakupy, sra & wellness
• Szkoły, kliniki, obiekty sportowe
• obszary spacerowe, promenada, działania wodne

Kompletny ekosystem życia, rekreacji i inwestycji.

🏢 Apartamenty (dostawa: Czerwiec 2029)
Odnowiony, bez mebli.

💰 Ceny:
1 sypialnia - od 115,000 dolarów
2 sypialnie - od 175,000 dolarów
3 sypialnie - od 260000 dolarów

📊 Plan płatności:
10% / 10% / 10% / 10% / 60% na kluczach

Format dla tych, którzy cenią komfort, styl i perspektywę wzrostu wartości.

🏡 Townhouses (Faza 1 dostawy: koniec 2028)

3 sypialnie - 215 m2 - 350 000 dolarów
4 sypialnie (narożnik) - 277 m2 - 460 000 dolarów

🏰 VILLA (odnowiony, bez mebli)

Mała willa - od $560,000
Średnia willa - od 790 000 dolarów
Duża willa - od 100,000 dolarów

Obszary od 293 do 596 m2
Wszystkie sypialnie z oddzielnymi łazienkami
Prywatne ogrody i dostęp do terenów zielonych

💳Plan płatności dla Willi i Miast
20% → 10% → 60% w transmisji
lub
5% → 5% → 10% → 10% → 60% →
Okres spłaty - do 3,5 roku

🌿 KONCEPCJA
Park City nad rzeką:
• Naturalne ekosystemy
• Walking along the water
• Prywatność i status
• Atmosfera ośrodka w stolicy

Tutaj nieruchomości nie są tylko metrów kwadratowych.
To styl życia, poziom i kapitał.

📈 Wartość inwestycji
• Jeden z największych projektów rozwojowych w Gruzji
• Pierwsza linia rzeki
• Wysoki potencjał kapitalizacji
brak podobnych formatów w Tbilisi
• Płynność mieszkań i willi

Nadaje się do:
✔ inwestycje
✔ miejsce zamieszkania
✔ życie rodzinne
✔ czynsz

📲Co dostajesz, kiedy się ze mną skontaktujesz
• Wybór najlepszej partii dla Twoich celów
• Szczegółowe plany i prezentacje
• Obliczenia finansowe i strategie wejścia
• Rezerwacja na początku sprzedaży
• Pełne wsparcie transakcji
• Wsparcie po zakupie

‼️ Projekty takie pojawiają się raz na dziesięć lat.
⚡ Najsilniejsi wyjeżdżają w pierwszych tygodniach sprzedaży.

📩 Napisz do mnie teraz, aby uzyskać dostęp do planów, cen i rezerwacji priorytetowych.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 61.3
Cena za m², USD 1,876
Cena mieszkania, USD 115,000
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Dom
Powierzchnia, m² 293.0
Cena za m², USD 1,911
Cena mieszkania, USD 560,000

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Powrót do
