Dzielnica mieszkaniowa Waterfront Tbilisi

🌊 GRANDIOUS WATTERFRONT PROJECT IN TBILISI 124; NOWA MIASTA W PEKI

📍 Krtsanisi Rayon • 10 km nabrzeża • terytorium 590 ha

Skala, która zmienia sposób myślenia o życiu w Tbilisi.

Jest to nie tylko kompleks mieszkalny - to nowy format miasta w pobliżu wody z własną infrastrukturą, parkiem naturalnym i atmosferą ośrodka.

Początek sprzedaży: styczeń 2026

🏙Co się stanie w projekcie

• apartamenty

• wille i kamienice

• 450 pokoi hotelowych

Restauracje, zakupy, sra & wellness

• Szkoły, kliniki, obiekty sportowe

• obszary spacerowe, promenada, działania wodne

Kompletny ekosystem życia, rekreacji i inwestycji.

🏢 Apartamenty (dostawa: Czerwiec 2029)

Odnowiony, bez mebli.

💰 Ceny:

1 sypialnia - od 115,000 dolarów

2 sypialnie - od 175,000 dolarów

3 sypialnie - od 260000 dolarów

📊 Plan płatności:

10% / 10% / 10% / 10% / 60% na kluczach

Format dla tych, którzy cenią komfort, styl i perspektywę wzrostu wartości.

🏡 Townhouses (Faza 1 dostawy: koniec 2028)

3 sypialnie - 215 m2 - 350 000 dolarów

4 sypialnie (narożnik) - 277 m2 - 460 000 dolarów

🏰 VILLA (odnowiony, bez mebli)

Mała willa - od $560,000

Średnia willa - od 790 000 dolarów

Duża willa - od 100,000 dolarów

Obszary od 293 do 596 m2

Wszystkie sypialnie z oddzielnymi łazienkami

Prywatne ogrody i dostęp do terenów zielonych

💳Plan płatności dla Willi i Miast

20% → 10% → 60% w transmisji

lub

5% → 5% → 10% → 10% → 60% →

Okres spłaty - do 3,5 roku

🌿 KONCEPCJA

Park City nad rzeką:

• Naturalne ekosystemy

• Walking along the water

• Prywatność i status

• Atmosfera ośrodka w stolicy

Tutaj nieruchomości nie są tylko metrów kwadratowych.

To styl życia, poziom i kapitał.

📈 Wartość inwestycji

• Jeden z największych projektów rozwojowych w Gruzji

• Pierwsza linia rzeki

• Wysoki potencjał kapitalizacji

brak podobnych formatów w Tbilisi

• Płynność mieszkań i willi

Nadaje się do:

✔ inwestycje

✔ miejsce zamieszkania

✔ życie rodzinne

✔ czynsz

📲Co dostajesz, kiedy się ze mną skontaktujesz

• Wybór najlepszej partii dla Twoich celów

• Szczegółowe plany i prezentacje

• Obliczenia finansowe i strategie wejścia

• Rezerwacja na początku sprzedaży

• Pełne wsparcie transakcji

• Wsparcie po zakupie

‼️ Projekty takie pojawiają się raz na dziesięć lat.

⚡ Najsilniejsi wyjeżdżają w pierwszych tygodniach sprzedaży.

📩 Napisz do mnie teraz, aby uzyskać dostęp do planów, cen i rezerwacji priorytetowych.