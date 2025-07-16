Dzielnica mieszkaniowa Waterfront Tbilisi

🌊 GRANDIOUS WATTERFRONT PROJECT IN TBILISI 124; NOWA MIASTA W PEKI
📍 Krtsanisi Rayon • 10 km nabrzeża • terytorium 590 ha
Skala, która zmienia sposób myślenia o życiu w Tbilisi.
Jest to nie tylko kompleks mieszkalny - to nowy format miasta w pobliżu wody z własną infrastrukturą, parkiem naturalnym i atmosferą ośrodka.
Początek sprzedaży: styczeń 2026
🏙Co się stanie w projekcie
• apartamenty
• wille i kamienice
• 450 pokoi hotelowych
Restauracje, zakupy, sra & wellness
• Szkoły, kliniki, obiekty sportowe
• obszary spacerowe, promenada, działania wodne
Kompletny ekosystem życia, rekreacji i inwestycji.
🏢 Apartamenty (dostawa: Czerwiec 2029)
Odnowiony, bez mebli.
💰 Ceny:
1 sypialnia - od 115,000 dolarów
2 sypialnie - od 175,000 dolarów
3 sypialnie - od 260000 dolarów
📊 Plan płatności:
10% / 10% / 10% / 10% / 60% na kluczach
Format dla tych, którzy cenią komfort, styl i perspektywę wzrostu wartości.
🏡 Townhouses (Faza 1 dostawy: koniec 2028)
3 sypialnie - 215 m2 - 350 000 dolarów
4 sypialnie (narożnik) - 277 m2 - 460 000 dolarów
🏰 VILLA (odnowiony, bez mebli)
Mała willa - od $560,000
Średnia willa - od 790 000 dolarów
Duża willa - od 100,000 dolarów
Obszary od 293 do 596 m2
Wszystkie sypialnie z oddzielnymi łazienkami
Prywatne ogrody i dostęp do terenów zielonych
💳Plan płatności dla Willi i Miast
20% → 10% → 60% w transmisji
lub
5% → 5% → 10% → 10% → 60% →
Okres spłaty - do 3,5 roku
🌿 KONCEPCJA
Park City nad rzeką:
• Naturalne ekosystemy
• Walking along the water
• Prywatność i status
• Atmosfera ośrodka w stolicy
Tutaj nieruchomości nie są tylko metrów kwadratowych.
To styl życia, poziom i kapitał.
📈 Wartość inwestycji
• Jeden z największych projektów rozwojowych w Gruzji
• Pierwsza linia rzeki
• Wysoki potencjał kapitalizacji
brak podobnych formatów w Tbilisi
• Płynność mieszkań i willi
Nadaje się do:
✔ inwestycje
✔ miejsce zamieszkania
✔ życie rodzinne
✔ czynsz
