  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Pasanauri

Nowe budynki na sprzedaż w Pasanauri

Tbilisi
100
Kutaisi
1
Batumi
21
Adżara
142
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Pokaż wszystko Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Merab Kostava Street, Gruzja
od
$125,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Wyndham Garden & Wellness to strategicznie ważny, profesjonalnie zarządzany atut łączący gwarantowaną stabilność operacyjną największego na świecie łańcucha hotelowego z niezrównaną jakością konstrukcji. Inwestowanie w ten projekt zapewnia stabilne pasywne dochody, ochronę długoterminowej wa…
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się