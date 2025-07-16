Kompleks mieszkalny Saburtalo Kavtaradze

Wprowadzenie nowego ambitnego projektu - premierowy kompleks mieszkalny stworzony dla tych, którzy cenią sobie komfort, bezpieczeństwo i nowoczesną infrastrukturę miejską. Kompleks znajduje się na terenie krajobrazu o powierzchni 16,490 m ² i składa się z dwóch budynków o wysokości 24 i 28 pięter. Cechą projektu jest ogromny dziedziniec o powierzchni 1 hektara, przekształcony w pełnoprawną strefę rekreacyjną.

Liczba apartamentów: 534.

Penthouses: 10 ekskluzywnych ofert na wyższych piętrach.

Parking: Pięciopoziomowy parking dla 334 miejsc parkingowych.

Data zakończenia: czerwiec 2027 r.

Stan mieszkania po dostawie w "białej ramce" standard oznacza otrzymanie obudowy w pełni gotowy do ostatecznego wykończenia, co znacznie oszczędza czas i wysiłek. Standard dostawy obejmuje wysokiej jakości aluminiowe okna i drzwi, niezawodne żelazne drzwi wejściowe z zainstalowanym domofonem, wypoziomowaną podłogą i wyściełane wewnętrzne przegrody. W apartamencie zainstalowano również przewody elektryczne (do 5 punktów w każdym pokoju), rury gazowe zostały umieszczone w kuchni i szafie grzewczej, rury grzewcze zostały zainstalowane, a także główne zbiorniki wody i ścieków. Balkon jest wyłożony odpornymi na mróz kamionkami porcelanowymi, a detektory gazu i systemy sygnalizacji pożaru są instalowane dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Układ

1-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 48,2 m ², cena od 83,500 dolarów.

Dwupokojowe mieszkanie, powierzchnia od 100,5 m ², cena od 148,700 dolarów.

3-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 122,9 m ², cena od 188,600 dolarów.

Infrastruktura i obsługa kompleksu mieszkaniowego zapewnia mieszkańcom komfort obejmujący całodobową ochronę, całodobową obsługę konsjerża oraz nowoczesny system bezpieczeństwa przeciwpożarowego zapewniający pełną ochronę. Wewnątrz budynku znajduje się lobby, kawiarnia, apteka, sklep i prywatne pomieszczenia biurowe, a przedszkola na terytorium i nowoczesne place zabaw są dla dzieci. Aktywne obszary rekreacyjne obejmują boisko sportowe, wyposażone pawilony i fontanny miniaturowe na dziedzińcu, podczas gdy nieskazitelny stan terytorium i usługi jest utrzymywany przez kompleksowego kierownika, profesjonalnego ogrodnika i regularnego sprzątania dla wejść i wind.

Lokalizacja i dostêpno ¶ æ transportowa projektu jest zapewniona przez korzystn ± pozycjê w dzielnicy Kavtaradze otoczonej ca ³ ± potrzebn ± infrastruktur ±, gdzie trzy stacje metra s ± w odległości pieszego: "Vaja- Pshavela", "Delisi" i "State University". Ważne instytucje edukacyjne i medyczne, takie jak Tbilisi Medical University i Kaukaz Medical Center, są również skoncentrowane w bezpośrednim sąsiedztwie, a Hipodrom znajduje się w pobliżu na spacery i rekreację.