  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Kompleks mieszkalny Saburtalo Kavtaradze

Kompleks mieszkalny Saburtalo Kavtaradze

Tbilisi, Gruzja
od
$83,500
BTC
0.9932159
ETH
52.0586905
USDT
82 555.1562369
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
8
Zostawić wniosek
ID: 33113
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    Delisi (~ 900 m)
  • Metro
    Vazha-Pshavela (~ 700 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    28

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Wprowadzenie nowego ambitnego projektu - premierowy kompleks mieszkalny stworzony dla tych, którzy cenią sobie komfort, bezpieczeństwo i nowoczesną infrastrukturę miejską. Kompleks znajduje się na terenie krajobrazu o powierzchni 16,490 m ² i składa się z dwóch budynków o wysokości 24 i 28 pięter. Cechą projektu jest ogromny dziedziniec o powierzchni 1 hektara, przekształcony w pełnoprawną strefę rekreacyjną.

  • Liczba apartamentów: 534.

  • Penthouses: 10 ekskluzywnych ofert na wyższych piętrach.

  • Parking: Pięciopoziomowy parking dla 334 miejsc parkingowych.

  • Data zakończenia: czerwiec 2027 r.

Stan mieszkania po dostawie w "białej ramce" standard oznacza otrzymanie obudowy w pełni gotowy do ostatecznego wykończenia, co znacznie oszczędza czas i wysiłek. Standard dostawy obejmuje wysokiej jakości aluminiowe okna i drzwi, niezawodne żelazne drzwi wejściowe z zainstalowanym domofonem, wypoziomowaną podłogą i wyściełane wewnętrzne przegrody. W apartamencie zainstalowano również przewody elektryczne (do 5 punktów w każdym pokoju), rury gazowe zostały umieszczone w kuchni i szafie grzewczej, rury grzewcze zostały zainstalowane, a także główne zbiorniki wody i ścieków. Balkon jest wyłożony odpornymi na mróz kamionkami porcelanowymi, a detektory gazu i systemy sygnalizacji pożaru są instalowane dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Układ

  • 1-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 48,2 m ², cena od 83,500 dolarów.

  • Dwupokojowe mieszkanie, powierzchnia od 100,5 m ², cena od 148,700 dolarów.

  • 3-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 122,9 m ², cena od 188,600 dolarów.

Infrastruktura i obsługa kompleksu mieszkaniowego zapewnia mieszkańcom komfort obejmujący całodobową ochronę, całodobową obsługę konsjerża oraz nowoczesny system bezpieczeństwa przeciwpożarowego zapewniający pełną ochronę. Wewnątrz budynku znajduje się lobby, kawiarnia, apteka, sklep i prywatne pomieszczenia biurowe, a przedszkola na terytorium i nowoczesne place zabaw są dla dzieci. Aktywne obszary rekreacyjne obejmują boisko sportowe, wyposażone pawilony i fontanny miniaturowe na dziedzińcu, podczas gdy nieskazitelny stan terytorium i usługi jest utrzymywany przez kompleksowego kierownika, profesjonalnego ogrodnika i regularnego sprzątania dla wejść i wind.

Lokalizacja i dostêpno ¶ æ transportowa projektu jest zapewniona przez korzystn ± pozycjê w dzielnicy Kavtaradze otoczonej ca ³ ± potrzebn ± infrastruktur ±, gdzie trzy stacje metra s ± w odległości pieszego: "Vaja- Pshavela", "Delisi" i "State University". Ważne instytucje edukacyjne i medyczne, takie jak Tbilisi Medical University i Kaukaz Medical Center, są również skoncentrowane w bezpośrednim sąsiedztwie, a Hipodrom znajduje się w pobliżu na spacery i rekreację.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 48.2
Cena za m², USD 1,732
Cena mieszkania, USD 83,500
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 100.5
Cena za m², USD 1,480
Cena mieszkania, USD 148,700
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 100.5
Cena za m², USD 1,877
Cena mieszkania, USD 188,600

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$110,000
Zespół mieszkaniowy Next Address Lot P042OE
Batumi, Gruzja
od
$47,500
Apartamentowiec Alpha Home Shekvetili
Shekvetili, Gruzja
Cena na żądanie
Apartamentowiec Bianca Batumi
Batumi, Gruzja
od
$2,100
Apartamentowiec
Batumi, Gruzja
od
$35,000
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Saburtalo Kavtaradze
Tbilisi, Gruzja
od
$83,500
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Poti, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
OTIUM POTI jest wielofunkcyjną blokadą resydentyczną o przestrzeniach handlowych i obszarze rekreacji.Projekt, który obejmuje zieloną przestrzeń wokół budynku, strefy grającej i parkującej, zostanie uzupełniony do maja 2026 r
Deweloper
Otium Development
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Otium Development
Języki komunikacji
English
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Zespół mieszkaniowy Inwestycja kapitałowa w pokoje hotelowe Wyndham Grand Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$51,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki. Gwarancja odkupu! Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat! Cena: 1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie! …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa AQUAMARINE RESIDENCE
Batumi, Gruzja
od
$74,865
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 16–114 m²
3 obiekty nieruchomości 3
O PROJEKCIE Nowy wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy w Batumi znajduje się 100 metrów od morza, przy New Boulevard. Apartamenty: od 29,4 m2 / m Nieoprocentowana pożyczka wewnętrzna: 18 miesięcy Koszt metra kwadratowego: od 500 USD Oferta : maj 2021 r. PROJEKT WYBUCHOWY…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
71.0
74,865
Mieszkanie 2 pokoi
86.0 – 114.0
103,320 – 137,280
Nieruchomości komercyjne
16.0
7,000
Deweloper
Citron Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje