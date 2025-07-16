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Kompleks mieszkalny Sky Castle

Batumi, Gruzja
Cena na zgłoszenie
Płatność kryptowalutą
;
7
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ID: 38165
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi
  • Adres
    Tsminda Nino 1st Dead End, 20

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2031
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    16

O kompleksie

Przeniesienie
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Unikalny projekt inwestycyjny na wybrzeżu Morza Czarnego - Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. To pierwszy i jedyny luksus. 5 * All Inclusive resort w Gruzji, z architekturą inspirowaną estetyką zamku Zakonu, łącząc starą atmosferę świata z premium nowoczesnej usługi.

Warunki finansowe i podział

  • Gwarantowana stopa zwrotu: 10% rocznie, ustalona w umowie, wypłacana wszystkim inwestorom rocznie nawet na etapie budowy.

  • Rzeczywisty zwrot: Do 17% rocznie przy wyborze programu zarządzania hotelu.

  • Opcja odkupu: Deweloper jest gotowy do odkupienia nieruchomości za 110% ceny początkowej, zapewniając absolutną ochronę zainwestowanego kapitału.

  • Kapitalizacja: Zwrot z odsprzedaży rozpoczyna się od 30% rocznie.

  • Zarządzanie klasą światową: Obiekt jest zarządzany przez Aimbridge Hospitality (największy operator z portfolio 1500 + hotele) pod globalną marką Wyndham Hotels & Resorts.

Innowacyjna infrastruktura i wellness

Infrastruktura kompleksu o dużej skali obejmuje 27,115 m ² i obejmuje ponad 100 ekskluzywnych obiektów dostępnych 365 dni w roku:

  • Odzysk: 7 basenów i 3 centra SPA, w tym unikalne łaźnie pod kamiennymi sklepami dla głębokiego relaksu.

  • Zdrowie: Zaawansowana klinika reprodukcyjna i 2 centra fitness.

  • Gastronomia: 12 restauracji i barów, w tym Grand Hall, a także specjalne menu (kuchnia koszerna i halal).

  • Doświadczenia: Tajna biblioteka (Skryptorium Bar), wieża obserwacyjna, prywatna plaża i lądowisko.

Inwestorzy stają się rezydentami strzeżonej społeczności. Posiadanie pokoju hotelowego otwiera dostęp do programów wymiany RCI i ITC. Pozwala to właścicielom podróżować i pobyt za darmo w najbardziej luksusowych Wyndham Hotele i Resorty na całym świecie (ponad 110 krajów i 9,300 hoteli).

Zalety lokalizacji i jurysdykcji

  • Położenie: Gonio jest malowniczym obszarem z relikt roślin subtropikalnych, 15 minut do centrum Batumi, 7 minut do lotniska, 5 minut do granicy gruzińsko-tureckiej.

  • Świadczenia podatkowe i zezwolenie na pobyt: 0% podatku od nieruchomości w Gruzji oraz prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt.

  • Wygodne płatności: Interest- free plan raty do 60 miesięcy (z 30% zaliczki), możliwość zapłaty w różnych walutach i kryptowalutach, zdalne przetwarzanie z rejestracją transakcji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zostań współwłaścicielem odnoszącego sukcesy światowego biznesu hotelowego. Poproś o szczegółowy model finansowy i pełną prezentację projektu!

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Opieka zdrowotna
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Batumi, Gruzja
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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