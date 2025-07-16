Kompleks mieszkalny Sky Castle

Unikalny projekt inwestycyjny na wybrzeżu Morza Czarnego - Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. To pierwszy i jedyny luksus. 5 * All Inclusive resort w Gruzji, z architekturą inspirowaną estetyką zamku Zakonu, łącząc starą atmosferę świata z premium nowoczesnej usługi.

Warunki finansowe i podział

Gwarantowana stopa zwrotu: 10% rocznie, ustalona w umowie, wypłacana wszystkim inwestorom rocznie nawet na etapie budowy.

Rzeczywisty zwrot: Do 17% rocznie przy wyborze programu zarządzania hotelu.

Opcja odkupu: Deweloper jest gotowy do odkupienia nieruchomości za 110% ceny początkowej, zapewniając absolutną ochronę zainwestowanego kapitału.

Kapitalizacja: Zwrot z odsprzedaży rozpoczyna się od 30% rocznie.

Zarządzanie klasą światową: Obiekt jest zarządzany przez Aimbridge Hospitality (największy operator z portfolio 1500 + hotele) pod globalną marką Wyndham Hotels & Resorts.

Innowacyjna infrastruktura i wellness

Infrastruktura kompleksu o dużej skali obejmuje 27,115 m ² i obejmuje ponad 100 ekskluzywnych obiektów dostępnych 365 dni w roku:

Odzysk: 7 basenów i 3 centra SPA, w tym unikalne łaźnie pod kamiennymi sklepami dla głębokiego relaksu.

Zdrowie: Zaawansowana klinika reprodukcyjna i 2 centra fitness.

Gastronomia: 12 restauracji i barów, w tym Grand Hall, a także specjalne menu (kuchnia koszerna i halal).

Doświadczenia: Tajna biblioteka (Skryptorium Bar), wieża obserwacyjna, prywatna plaża i lądowisko.

Inwestorzy stają się rezydentami strzeżonej społeczności. Posiadanie pokoju hotelowego otwiera dostęp do programów wymiany RCI i ITC. Pozwala to właścicielom podróżować i pobyt za darmo w najbardziej luksusowych Wyndham Hotele i Resorty na całym świecie (ponad 110 krajów i 9,300 hoteli).

Zalety lokalizacji i jurysdykcji

Położenie: Gonio jest malowniczym obszarem z relikt roślin subtropikalnych, 15 minut do centrum Batumi, 7 minut do lotniska, 5 minut do granicy gruzińsko-tureckiej.

Świadczenia podatkowe i zezwolenie na pobyt: 0% podatku od nieruchomości w Gruzji oraz prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt.

Wygodne płatności: Interest- free plan raty do 60 miesięcy (z 30% zaliczki), możliwość zapłaty w różnych walutach i kryptowalutach, zdalne przetwarzanie z rejestracją transakcji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

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