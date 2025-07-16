Apart hotel Avenue by Orbi

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
AVENUE by ORBI - znajduje się w turystycznym centrum Batumi, w pięknej Alei Bohaterów. Wszystkie apartamenty mają panoramiczny widok na morze, aleję i miasto
Aleja Bohaterów, jako jedna z wizytówek Batumi, jest największą aleją miasta - z nowoczesnymi budynkami architektonicznymi i rozwiniętą infrastrukturą. Zakup apartamentu w AVENUE by ORBI to Twoja mądra inwestycja i najlepszy sposób na zwiększenie dochodów. Stajesz się właścicielem apartamentu, w którym możesz mieszkać i odpoczywać, a pod Twoją nieobecność możesz go wynająć samodzielnie lub za pośrednictwem naszej firmy zarządzającej.
Batumi, Gruzja
