  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Apart hotel Avenue by Orbi

Apart hotel Avenue by Orbi

Batumi, Gruzja
od
$30,000
;
4
Zostawić wniosek
ID: 21044
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    34

O kompleksie

AVENUE by ORBI - znajduje się w turystycznym centrum Batumi, w pięknej Alei Bohaterów. Wszystkie apartamenty mają panoramiczny widok na morze, aleję i miasto Aleja Bohaterów, jako jedna z wizytówek Batumi, jest największą aleją miasta - z nowoczesnymi budynkami architektonicznymi i rozwiniętą infrastrukturą. Zakup apartamentu w AVENUE by ORBI to Twoja mądra inwestycja i najlepszy sposób na zwiększenie dochodów. Stajesz się właścicielem apartamentu, w którym możesz mieszkać i odpoczywać, a pod Twoją nieobecność możesz go wynająć samodzielnie lub za pośrednictwem naszej firmy zarządzającej.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy
Kisiskhevi, Gruzja
od
$385,000
Apartamentowiec Isani Park
Tbilisi, Gruzja
od
$55,000
Apart - hotel Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.
Batumi, Gruzja
od
$78,000
Apart - hotel Old City Panorama
Tbilisi, Gruzja
od
$105,000
Apartamentowiec City Home Kipshidze
Tbilisi, Gruzja
od
$305,000
Państwo przegląda
Apart hotel Avenue by Orbi
Batumi, Gruzja
od
$30,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Apartamentowiec M2 Highlight
Tbilisi, Gruzja
od
$95,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 35
Akaki Bakradze, 7
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Batumi, Gruzja
od
$68,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 36–83 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkaniowy Panorama Batumi znajduje się w odległości 50 metrów od morza. Złożona infrastruktura: prywatna plaża, basen bez krawędzi, restauracja, fitness, sauna, salon, bar, sala do degustacji wina, pralnia i recepcja. Kompleks ma profesjonalną firmę zarządzającą.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.1
114,000
Mieszkanie 2 pokoi
83.0
149,000
Kawalerka
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Zespół mieszkaniowy Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Pokoje hotelowe w Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi – ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 26-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad brzegiem morza, ekskluzywny design rezydencji z wykorzystaniem materiałów, mebli i wyposażenia zgodnych z międzynarod…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje