Apart hotel Avenue by Orbi

AVENUE by ORBI - znajduje się w turystycznym centrum Batumi, w pięknej Alei Bohaterów. Wszystkie apartamenty mają panoramiczny widok na morze, aleję i miasto Aleja Bohaterów, jako jedna z wizytówek Batumi, jest największą aleją miasta - z nowoczesnymi budynkami architektonicznymi i rozwiniętą infrastrukturą. Zakup apartamentu w AVENUE by ORBI to Twoja mądra inwestycja i najlepszy sposób na zwiększenie dochodów. Stajesz się właścicielem apartamentu, w którym możesz mieszkać i odpoczywać, a pod Twoją nieobecność możesz go wynająć samodzielnie lub za pośrednictwem naszej firmy zarządzającej.