  2. Gruzja
  3. Dolna Kartlia

Nowe budynki na sprzedaż w Dolna Kartlia

Gardabani Municipality
3
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Townhouses
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Townhouses
Karatakla, Gruzja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 215–277 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło d…
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Villas
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Villas
, Gruzja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 293–596 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło d…
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Residences
Zespół mieszkaniowy Tbilisi W. Residences
, Gruzja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 61–150 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do przeżycia spokoju nietkniętej przyrody, a jednocześnie pozostaje połączony z wygodą nowoczesnego życia miejskiego. Zapierające dech w piersiach dekoracje w zachowanym lesie zalewowym tworzy idealne tło d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.3
1
Mieszkanie 2 pokoi
93.8
1
Mieszkanie 3 pokoi
149.8
1
