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Hotele na sprzedaż w Gruzja

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136 obiektów total found
Hotel 49 m² w Batumi, Gruzja
Premium Premium
Hotel 49 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$266,222
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Large Private Property & Active Rental Business in Central Tbilisi w Tbilisi, Gruzja
UP UP
Large Private Property & Active Rental Business in Central Tbilisi
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 4
Turnkey Guest House Biznes na sprzedaż w TbilisiWyjątkowa okazja inwestycyjna na zakup własn…
$1,05M
VAT
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HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA w Batumi, Gruzja
HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA
Batumi, Gruzja
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 4
InwestycjeZysk Biznes nad morzem - inwestować w przyszłości!Oferujemy Państwu w pełni operac…
$550,000
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TekceTekce
Hotel 32 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 32 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Opis przedmiotu: Ten nowoczesny i bardzo dobrze utrzymany apartament znajduje się w bezpiecz…
$72,475
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 50 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 50 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Ten nowy apartament z jedną sypialnią znajduje się w słynnym kompleksie Met…
$134,645
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 75 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 75 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: Ten pięknie odnowiony dwupoziomowy apartament z dwoma sypialniami znajduje …
$182,665
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 36 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 36 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Opis przedmiotu: Ten nowoczesny apartament znajduje się na wysokim piętrze Bagrationi Reside…
$91,056
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 51 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 51 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Opis przedmiotu: Ten wysokiej jakości apartament 2-pokojowy znajduje się na wysokim piętrze …
$134,656
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 54 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 54 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Opis przedmiotu: Ten jasny apartament dwupokojowy znajduje się na wysokim piętrze nowoczesne…
$116,162
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 50 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 50 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Ten luksusowy jednopokojowy apartament znajduje się na 16 piętrze w jednym …
$108,395
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 44 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 44 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Opis przedmiotu: Ten stylowy i dobrze utrzymany apartament dwupokojowy znajduje się w nowocz…
$98,598
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 27 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 27 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Opis przedmiotu: To nowe, w pełni umeblowane i wyposażone studio znajduje się w Sunrise Resi…
$51,606
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 101 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 101 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$566,480
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Hotel 41 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 41 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$209,935
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Hotel 64 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 64 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$303,231
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Hotel 66 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 66 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$345,343
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Hotel 41 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 41 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$216,296
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Agencja
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Hotel 130 m² w Tbilisi, Gruzja
Hotel 130 m²
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
$230,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Hotel 33 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 33 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$157,578
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Hotel 32 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 32 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Opis przedmiotu: To jasne i dobrze utrzymane studio znajduje się na 6 piętrze Orbi Beach Tow…
$63,707
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel w Mccheta-Mtianetia, Gruzja
Hotel
Mccheta-Mtianetia, Gruzja
Liczba kondygnacji 2
🏨 Premia operacyjna hotel na sprzedaż w historycznym centrum Mtskheta!Szukasz stabilnej, wys…
$1,18M
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Agencja
SAMO GROUP
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Hotel w Batumi, Gruzja
Hotel
Batumi, Gruzja
Liczba kondygnacji 5
Family Club - ekskluzywny hotel w pobliżu Morza CzarnegoLuksusowy hotel na relaksujące rodzi…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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Hotel 42 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 42 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Ten atrakcyjny apartament dwupokojowy znajduje się na wysokim piętrze budyn…
$94,172
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 70 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 70 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$328,171
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Agencja
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Hotel 66 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 66 m²
Batumi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$340,264
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Hotel 41 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 41 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$216,296
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Hotel 670 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 670 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 670 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel jest na sprzedaż w najbardziej malowniczym miejscu na wybrzeżu Gruzji, w miejscowości …
$1,19M
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Hotel 29 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 29 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$154,547
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Hotel 37 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 37 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$200,922
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Hotel 64 m² w Batumi, Gruzja
Hotel 64 m²
Batumi, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ten pięciogwiazdkowy rozwój hotelu w Batumi, który znajduje się w jednym z szybko rozwijając…
$303,231
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Typy nieruchomości w Gruzja.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
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