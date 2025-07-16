Kompleks mieszkalny Riversajd Rezidens

Riverside Residences - życie nad wodą. Zweryfikowany przez EMAAR.

Na jednym z najbardziej prestiżowych frontów wodnych Tbilisi rodzi się nowy standard miejskiego luksusu - Riverside Residences, kompleks mieszkalny znanego na całym świecie dewelopera EMAAR.

Tutaj architektura, natura i rytm miasta łączą się w harmonijną przestrzeń do życia i inwestowania. Panoramiczne widoki na rzekę, promenady, światło i powietrze stają się częścią codziennego komfortu.

Kompleks oferuje luksusowe apartamenty jednopokojowe, w pełni odnowione przy dostawie, gdzie każdy szczegół jest starannie zaprojektowany do nowoczesnego stylu życia.

Ceny wahają się od $115,000 do $145,000, co czyni projekt jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert w segmencie premium Tbilisi. Wygodny plan raty od EMAAR

10% - rezerwacja (przedsprzedaż, styczeń 2026)

10% - przy podpisaniu umowy (grudzień 2026 r.)

10% - czerwiec 2027 r.

10% - grudzień 2027 r.

60% - przy dostawie nieruchomości (lipiec 2029 r.)

Zakończenie budowy planowane jest na lato 2029 - otrzymasz ukończone, odnowione nieruchomości od światowej sławy dewelopera.