Kompleks mieszkalny Riversajd Rezidens

Tbilisi, Gruzja
od
$115,000
od
$3,000/m²
5
ID: 33221
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

O kompleksie

Riverside Residences - życie nad wodą. Zweryfikowany przez EMAAR.

Na jednym z najbardziej prestiżowych frontów wodnych Tbilisi rodzi się nowy standard miejskiego luksusu - Riverside Residences, kompleks mieszkalny znanego na całym świecie dewelopera EMAAR.

Tutaj architektura, natura i rytm miasta łączą się w harmonijną przestrzeń do życia i inwestowania. Panoramiczne widoki na rzekę, promenady, światło i powietrze stają się częścią codziennego komfortu.
Kompleks oferuje luksusowe apartamenty jednopokojowe, w pełni odnowione przy dostawie, gdzie każdy szczegół jest starannie zaprojektowany do nowoczesnego stylu życia.
Ceny wahają się od $115,000 do $145,000, co czyni projekt jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert w segmencie premium Tbilisi. Wygodny plan raty od EMAAR
10% - rezerwacja (przedsprzedaż, styczeń 2026)
10% - przy podpisaniu umowy (grudzień 2026 r.)
10% - czerwiec 2027 r.
10% - grudzień 2027 r.
60% - przy dostawie nieruchomości (lipiec 2029 r.)
Zakończenie budowy planowane jest na lato 2029 - otrzymasz ukończone, odnowione nieruchomości od światowej sławy dewelopera.

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

