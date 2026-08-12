Programy imigracyjne w Gruzja

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Obywatelstwo
Georgia Citizenship by investment
Georgia Citizenship by investment
Gruzja Gruzja
od
$400,000
Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
Termin odbioru od 4 miesięcy
Gruzja, kraj znany ze swojej bogatej historii, zapierających dech w piersiach krajobrazów i przyjaznej atmosfery, oferuje wyjątkową szansę osobom ubiegającym się o drugie obywatelstwo. Zgodnie ze szczególnym przepisem Prezydent Gruzji jest uprawniony do nadawania obywatelstwa osobom, które p…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
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Zezwolenie na pobyt
Residence permit by education
Residence permit by education
Gruzja Gruzja
od
$1,500
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 1 miesięcy
W przypadku przyjęcia do instytucji edukacyjnej akredytowanej zgodnie z ustawodawstwem Gruzji posiadacz dokumentu pobytowego otrzymuje następujące korzyści: Możesz ubiegać się o wizę Schengen, wizę do Anglii lub USA w ambasadach w Gruzji Obecność VNZ znacznie zwiększa twoje szanse na…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę
Zezwolenie na pobyt
Residence permit by purchase real estate
Residence permit by purchase real estate
Gruzja Gruzja
od
$130,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 1 miesięcy
Posiadacz dokumentu pobytowego otrzymuje następujące świadczenia: Możesz ubiegać się o wizę Schengen, wizę do Anglii lub USA w ambasadach w Gruzji Obecność VNZ znacznie zwiększa twoje szanse na uzyskanie pożyczki konsumenckiej Jeśli masz VNZH, możesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Zezwolenie na pobyt
Residence permit for entrepreneurs
Residence permit for entrepreneurs
Gruzja Gruzja
od
$2,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 1 miesięcy
Posiadacz dokumentu pobytowego otrzymuje następujące świadczenia: Możesz ubiegać się o wizę Schengen, wizę do Anglii lub USA w ambasadach w Gruzji Obecność VNZ znacznie zwiększa twoje szanse na uzyskanie pożyczki konsumenckiej Jeśli masz VNZH, możesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę