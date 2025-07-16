Kompleks mieszkalny Studia 325 m

LCD Klasa biznes Premier\ Prime
Business klasy kompleks mieszkalny.
Dom typu klub dla biznesu i klasy IT. 21. piętro
Lokalizacja.
300 m od morza
250 m od parku
700m od TC
Góry i miasta widoki
Złożone
Sprzeda? mieszkania w bia? ej ramie.
Dom typu Club- dla biznesu i klasy IT-, z infrastrukturą, strefy współpracy dla pracy, miejsce do relaksu bez opuszczania domu.
W pobliżu domu różne infrastruktury dla komfortowego życia:
Infrastruktura:
1 budynek, 1 wejście
21. piętro
300 apartamentów
1 piętro - przestrzeń komercyjna
wysokość sufitu 2,9m
Możliwe jest połączenie kilku apartamentów.
1830m2 całkowita powierzchnia terenu.
Dom jest zgazowany i punkty zostaną wprowadzone na balkon.
Dla każdego mieszkania zainstalowane zostaną liczniki energii elektrycznej, zimnej wody i gazu.
Budowa budynku ma monolityczne ramy.
2 windy w budynku.
Cena w białej ramce.
Plus 1000 dolarów w dostawie gazu i instalacji miernika. Cena jest w umowie.
Konserwacja:
Aby utrzymać komfortowy pobyt i jakość usług w naszym LCD zapewnia płatności za utrzymanie. Kwota jest tylko 1,5 $za m2 (zauważyć, że nie zmieni się przez 5 lat po rozpoczęciu zajmowania domu). Cena ta obejmuje szereg usług, a mianowicie:
Usługi te mogą być wykorzystywane za darmo (zawarte w usłudze):
• odbiór,
24-godzinna ochrona,
• Sala gimnastyczna,
• Magazyn,
• Plac zabaw na podwórku,
• Obszar współpracy z miejscami pracy i rekreacji, gdzie można organizować spotkania, komunikować się z kolegami i planować biznes w prywatności;
utrzymanie 1,5 dolara / m2
PV 20-30%
rata
Kontrola planu płatności u kierownika
Możliwa płatność w kryptowalucie