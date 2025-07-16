Kompleks mieszkalny Studia 325 m

LCD Klasa biznes Premier\ Prime

Business klasy kompleks mieszkalny.

Dom typu klub dla biznesu i klasy IT. 21. piętro

Lokalizacja.

300 m od morza

250 m od parku

700m od TC

Góry i miasta widoki

Złożone

Sprzeda? mieszkania w bia? ej ramie.

Dom typu Club- dla biznesu i klasy IT-, z infrastrukturą, strefy współpracy dla pracy, miejsce do relaksu bez opuszczania domu.

W pobliżu domu różne infrastruktury dla komfortowego życia:

Największe centrum handlowe w mieście - Metro City,

W 5 minut - morze i Central Boulevard

10 minut - Lotnisko i Dom Sprawiedliwości.

Infrastruktura:

Przestronne współdziałanie z miejscami pracy i obszarem rekreacyjnym, gdzie można robić interesy lub komunikować się z kolegami, organizować spotkania i prywatnie planować biznes

Na siłowni.

Parking podziemny dla samochodów osobowych i skuterów elektrycznych

Plac zabaw na podwórku

Magazyn (dla rowerów / wózków inwalidzkich / snowboardów)

Recepcja.

Ochrona i nadzór wideo 24 / 7

Szybki Internet

Usługi konsjerża

OC

1 budynek, 1 wejście

21. piętro

300 apartamentów

1 piętro - przestrzeń komercyjna

wysokość sufitu 2,9m

Możliwe jest połączenie kilku apartamentów.

1830m2 całkowita powierzchnia terenu.

Dom jest zgazowany i punkty zostaną wprowadzone na balkon.

Dla każdego mieszkania zainstalowane zostaną liczniki energii elektrycznej, zimnej wody i gazu.

Budowa budynku ma monolityczne ramy.

2 windy w budynku.

Cena w białej ramce.

Plus 1000 dolarów w dostawie gazu i instalacji miernika. Cena jest w umowie.

Konserwacja:

Aby utrzymać komfortowy pobyt i jakość usług w naszym LCD zapewnia płatności za utrzymanie. Kwota jest tylko 1,5 $za m2 (zauważyć, że nie zmieni się przez 5 lat po rozpoczęciu zajmowania domu). Cena ta obejmuje szereg usług, a mianowicie:

Sala gimnastyczna

Ogniwa magazynowe

Recepcja.

Czyszczenie miejsc publicznych;

Czyszczenie elewacji;

Oświetlenie miejsc publicznych;

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w kompleksie

Ochrona i nadzór wideo 24 / 7

Plac zabaw na podwórku,

Strefa współpracy

utrzymanie i czyszczenie wind oraz zwrot kosztów utrzymania;

zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej;

Troska o zewnętrzne terytorium kompleksu (podwórze, rośliny wokół, plac zabaw dla dzieci);

Wymiana klamek drzwiowych, okuć i lamp oświetleniowych w miejscach publicznych;

Usługi te mogą być wykorzystywane za darmo (zawarte w usłudze):

• odbiór,

24-godzinna ochrona,

• Sala gimnastyczna,

• Magazyn,

• Plac zabaw na podwórku,

• Obszar współpracy z miejscami pracy i rekreacji, gdzie można organizować spotkania, komunikować się z kolegami i planować biznes w prywatności;

utrzymanie 1,5 dolara / m2

PV 20-30%

rata

Kontrola planu płatności u kierownika

Możliwa płatność w kryptowalucie