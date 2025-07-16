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Kompleks mieszkalny Studia 325 m

Batumi, Gruzja
od
$56,388
;
10
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ID: 39651
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi
  • Adres
    Zghvispiris Street, 4 Almare

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

LCD Klasa biznes Premier\ Prime

Business klasy kompleks mieszkalny.

Dom typu klub dla biznesu i klasy IT. 21. piętro

Lokalizacja.

300 m od morza

250 m od parku

700m od TC

Góry i miasta widoki

Złożone

Sprzeda? mieszkania w bia? ej ramie.

Dom typu Club- dla biznesu i klasy IT-, z infrastrukturą, strefy współpracy dla pracy, miejsce do relaksu bez opuszczania domu.

W pobliżu domu różne infrastruktury dla komfortowego życia:

  • Największe centrum handlowe w mieście - Metro City,
  • W 5 minut - morze i Central Boulevard
  • 10 minut - Lotnisko i Dom Sprawiedliwości.

Infrastruktura:

  • Przestronne współdziałanie z miejscami pracy i obszarem rekreacyjnym, gdzie można robić interesy lub komunikować się z kolegami, organizować spotkania i prywatnie planować biznes
  • Na siłowni.
  • Parking podziemny dla samochodów osobowych i skuterów elektrycznych
  • Plac zabaw na podwórku
  • Magazyn (dla rowerów / wózków inwalidzkich / snowboardów)
  • Recepcja.
  • Ochrona i nadzór wideo 24 / 7
  • Szybki Internet
  • Usługi konsjerża
  • OC

1 budynek, 1 wejście

21. piętro

300 apartamentów

1 piętro - przestrzeń komercyjna

wysokość sufitu 2,9m

Możliwe jest połączenie kilku apartamentów.

1830m2 całkowita powierzchnia terenu.

Dom jest zgazowany i punkty zostaną wprowadzone na balkon.

Dla każdego mieszkania zainstalowane zostaną liczniki energii elektrycznej, zimnej wody i gazu.

Budowa budynku ma monolityczne ramy.

2 windy w budynku.

Cena w białej ramce.

Plus 1000 dolarów w dostawie gazu i instalacji miernika. Cena jest w umowie.

Konserwacja:

Aby utrzymać komfortowy pobyt i jakość usług w naszym LCD zapewnia płatności za utrzymanie. Kwota jest tylko 1,5 $za m2 (zauważyć, że nie zmieni się przez 5 lat po rozpoczęciu zajmowania domu). Cena ta obejmuje szereg usług, a mianowicie:

  • Sala gimnastyczna
  • Ogniwa magazynowe
  • Recepcja.
  • Czyszczenie miejsc publicznych;
  • Czyszczenie elewacji;
  • Oświetlenie miejsc publicznych;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w kompleksie
  • Ochrona i nadzór wideo 24 / 7
  • Plac zabaw na podwórku,
  • Strefa współpracy
  • utrzymanie i czyszczenie wind oraz zwrot kosztów utrzymania;
  • zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej;
  • Troska o zewnętrzne terytorium kompleksu (podwórze, rośliny wokół, plac zabaw dla dzieci);
  • Wymiana klamek drzwiowych, okuć i lamp oświetleniowych w miejscach publicznych;

Usługi te mogą być wykorzystywane za darmo (zawarte w usłudze):

• odbiór,

24-godzinna ochrona,

• Sala gimnastyczna,

• Magazyn,

• Plac zabaw na podwórku,

• Obszar współpracy z miejscami pracy i rekreacji, gdzie można organizować spotkania, komunikować się z kolegami i planować biznes w prywatności;

utrzymanie 1,5 dolara / m2

PV 20-30%

rata

Kontrola planu płatności u kierownika

Możliwa płatność w kryptowalucie

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    21

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny Studia 325 m
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$56,388
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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