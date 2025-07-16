  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Kompleks mieszkalny Well House

Kompleks mieszkalny Well House

Tbilisi, Gruzja
od
$1,500
od
$1,800/m²
;
7
ID: 32907
Data aktualizacji: 21.11.2025
Data aktualizacji: 21.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  Monolityczny
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  Gotowe
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    22

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Well House
Tbilisi, Gruzja
od
$1,500
