Apart hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.

Pokoje hotelowe w Grand Life Batumi

Gwarantowany dochód w wysokości 8% przez pierwsze 5 lat!

Kompleks należy do międzynarodowej sieci BWH Hotels (Best Western), zarządzanej przez Aimbridge Hospitality.

Możliwy jest również zakup pokoju pół- lub ćwierć-pojedynczego – prosimy o kontakt z naszymi menedżerami w celu uzyskania informacji o cenach i warunkach.

Inwestorzy:

Dochód pasywny w dolarach do 13% rocznie

Wzrost cen od 30% rocznie

Gwarantowany dochód w wysokości 8% w ramach umowy

Zarządzanie przez międzynarodową firmę

Bezpłatne wakacje na całym świecie z RCI i ITC

Plan płatności:

Wpłata początkowa - 30%

Raty bez odsetek przez 42 miesiące

Termin zakończenia: IV kwartał 2027 r.

Grand Life Batumi to wyjątkowy kompleks z pokojami hotelowymi i apartamentami w centrum Batumi.

Kompleks składa się z dwóch 8-piętrowych budynków, oferujących wszystko, czego potrzeba do komfortowego pobytu. Dostępne są pokoje hotelowe i apartamenty o zróżnicowanym układzie: od kawalerek po apartamenty z dwiema sypialniami, o powierzchni od 30 do 116 m². Apartamenty są oddawane pod klucz.

Pokoje:

Standard

Pokoje o powierzchni od 30 m² z łóżkiem podwójnym lub dwoma pojedynczymi.

Dostępne są różne widoki, w tym widok na morze i góry.

De Luxe

Pokoje o powierzchni od 62 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.

Z każdego pokoju roztacza się widok na morze i góry.

Apartament

Pokoje o powierzchni od 113 m² z dwiema oddzielnymi sypialniami i salonem z kuchnią.

Przestronny balkon. Z każdego pokoju roztacza się panoramiczny widok na morze i góry.

W pokojach

Szafa

Łóżko

Biurko

Krzesło do nauki

Stoliki nocne

Komoda

Stolik kawowy

Sofa w salonie (układy De Luxe i Suite)

Meble ogrodowe

Lustra

Telefony

Telewizor

Sejf elektroniczny

Żelazko i deska do prasowania

Suszarka do włosów

Sokowirówka elektryczna

Toster

Czajnik

Ekspres do kawy

Płyta kuchenna

Lodówka

Piekarnik

Mikrofalówka

Naczynia, sztućce

Pościel, szlafroki, kapcie

Kompleksowe udogodnienia:

Basen zewnętrzny

Recepcja

Fitness

Centrum SPA

Restauracja i kawiarnia

Plac zabaw dla dzieci

Zagospodarowany dziedziniec

Parking podziemny

Całodobowa ochrona i monitoring

Lokalizacja:

Batumi, 1st Lane Angisa, 47.

Odległość do morza: 1 km.

Odległość do centrum Batumi: 3,7 km. Odległość do lotniska: 3 km.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.