Kompleks mieszkalny Batumi Villas

Wygodne 3-pokojowe trojaczki w spokojnej okolicy lotniska - 144 m2 + prywatny ogród 46 m2.

Nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w cichej i przytulnej lokalizacji, idealne dla komfortowego życia i odpoczynku.

🏡 Styl i koncepcja

Zewnętrzne w stylu śródziemnomorskim

Wnętrze w nowoczesnym stylu skandynawskim

📍 Dostępne formaty

biała ramka

• Odnowione bez mebli

• pod klucz

📅 Data przygotowania

• biała ramka - grudzień 2026

• z naprawami - Kwiecień 2027

• pod klucz - czerwiec 2027

💳 Warunki zakupu

• zaliczka w wysokości 25% + raty w wysokości 0% do 14 miesięcy

Promocja specjalna dla pierwszego domu: 50% teraz + 50% po ukończeniu

🏙 INFRASTRUKTURA KOMPLEX

basen

- centrum fitness

kino

kawiarnia

- plac zabaw dla dzieci

- boisko do koszykówki

- gazebos

- Parking rowerowy

ładowanie pojazdów elektrycznych

Bezpieczeństwo 24 / 7

Profesjonalne zarządzanie kompleksem

Nr serii P036OV