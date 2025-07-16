Kompleks mieszkalny Batumi Villas

Wygodne 3-pokojowe trojaczki w spokojnej okolicy lotniska - 144 m2 + prywatny ogród 46 m2.
Nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w cichej i przytulnej lokalizacji, idealne dla komfortowego życia i odpoczynku.
🏡 Styl i koncepcja
Zewnętrzne w stylu śródziemnomorskim
Wnętrze w nowoczesnym stylu skandynawskim
📍 Dostępne formaty
biała ramka
• Odnowione bez mebli
• pod klucz
📅 Data przygotowania
• biała ramka - grudzień 2026
• z naprawami - Kwiecień 2027
• pod klucz - czerwiec 2027
💳 Warunki zakupu
• zaliczka w wysokości 25% + raty w wysokości 0% do 14 miesięcy
Promocja specjalna dla pierwszego domu: 50% teraz + 50% po ukończeniu
🏙 INFRASTRUKTURA KOMPLEX
basen
- centrum fitness
kino
kawiarnia
- plac zabaw dla dzieci
- boisko do koszykówki
- gazebos
- Parking rowerowy
ładowanie pojazdów elektrycznych
Bezpieczeństwo 24 / 7
Profesjonalne zarządzanie kompleksem
Nr serii P036OV