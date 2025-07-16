  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Kompleks mieszkalny A Sector

Kompleks mieszkalny A Sector

Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
5
Zostawić wniosek
ID: 183
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi
  • Adres
    Megobroba Street, 2

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    20

O kompleksie

 

  • 20-piętrowy kompleks apartamentów
  • Zakończenie budowy - kwiecień 2024 r
  • Lokalizacja pierwszej linii, 120 metrów od morza
  • Apartamenty ogółem - 247 / apartamenty na piętro - 13

     

    INFRASTRUKTURA

     

    • Pokój zabaw
    • recepcja
    • Prywatna plaża
    • Restauracja plażowa
    • Usługa konsjerża
    • Powierzchnia komercyjna
    • Parking podziemny
    • Firma zarządzająca działem

       

      TECHNICZNY

       

      • Darmowy układ
      • 2 duże windy
      • System ochrony przeciwpożarowej
      • Okno panoramiczne
      • Kompleks ma gaz
      • Aluminiowe drzwi / okno
      • Balkony aluminiowe
      • Wszystkie apartamenty z widokiem na morze

         

        DZIAŁ

         

        Białe ściany:

         

        • okablowanie
        • jastrych
        • Koryta cieplne
        • Gotowy balkon
        • Drzwi wejściowe z żelaza
        • Plastowane partycje
        • Aluminiowe drzwi / okno
        • Siatka ( Woda, gaz, ścieki )

           

          Opcja „pod klucz” jest dostępna na późnym etapie budowy za dodatkową opłatą!

           

           

          ODLEGŁOŚĆ

           

          • Morze - 120 m
          • Ogród botaniczny - 1,5 km
          • Batumi - 2 km / stare miasto - 6 km
          • Kobuleti - 20 km
          • Turcja - 25 km
          • Teren narciarski ( Goderdzi ) - 114 km
          • Tbilisi - 365 km
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 51.2 – 69.4
Cena za m², USD 1,110 – 2,000
Cena mieszkania, USD 58,608 – 138,800
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Penthouse
Powierzchnia, m² 798.3
Cena za m², USD 812
Cena mieszkania, USD 648,000
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 26.4 – 39.0
Cena za m², USD 1,150 – 1,380
Cena mieszkania, USD 36,432 – 44,850

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Batumi, Gruzja
od
$1,622
Zespół mieszkaniowy ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Batumi, Gruzja
od
$40,000
Apartamentowiec Domus Nea
Tbilisi, Gruzja
od
$120,000
Apartamentowiec Blox Beliashvili 2
Tbilisi, Gruzja
od
$80,000
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Gruzja
od
$163,381
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny A Sector
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Batumi, Gruzja
od
$2,300
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 45
Położony w dzielnicy New Boulevard w Batumi, 5-gwiazdkowy Orbi City Central Aparthotel znajduje się 2,6 km od atrakcji kulturalnych, takich jak Fountain Of Neptun. Położony niedaleko parku rozrywki Dolphinarium, ten aparthotel w Batumi oferuje 75 pokoi z widokiem na morze
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Archi Lilac
Apartamentowiec Archi Lilac
Apartamentowiec Archi Lilac
Apartamentowiec Archi Lilac
Apartamentowiec Archi Lilac
Apartamentowiec Archi Lilac
Tbilisi, Gruzja
od
$1,011
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 16
Kompleks mieszkaniowy Archi Lilacs znajduje się w najlepszym miejscu w Mukhian, przy ulicy R. Gabashvili, gdzie infrastruktura jest w pełni rozwinięta. 15 000 m2 zielonego podwórka sprawia, że ​​Archi Lilacs jest wyjątkowo wyjątkowy, łącząc ogród bzowy, fontannę, plac zabaw dla dzieci i 2 bo…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Pokaż wszystko Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Tbilisi, Gruzja
od
$201,150
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 34–40 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Alliance Highline to architektoniczny, inwestycyjny kompleks Tbilisi, który znajduje się w najbardziej dynamicznej części stolicy, na skrzyżowaniu Vake-Saburtalo. Kompleks składa się z trzech wież – całkowicie zrealizowane wieże A i B są przeznaczone dla apartamentów inwestycyjnych premiu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
34.3 – 40.2
196,938 – 231,150
Deweloper
Alliance Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje