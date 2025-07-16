Apart hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya

16-piętrowy wielofunkcyjny kompleks hotelowy w Gonio Quariati.
Projekt położony jest w malowniczej lokalizacji między Morzem Czarnym a górami, zapewniając wielofunkcyjną infrastrukturę zaprojektowaną tak, aby zaspokoić różnorodne potrzeby przyszłych gości, wspaniałe panoramiczne widoki i komfortowe apartamenty.
Idealny zarówno do zakwaterowania, jak i do szybkiego poruszania się po wypożyczalniach i firmach turystycznych
Apartamenty są dostępne w ramie premium i z remontem.
- studio
- jedna sypialnia
- dwie sypialnie
- dwie sypialnie z basenem