  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Apart hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya

Apart hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya

Batumi, Gruzja
$67,830
8
ID: 19757
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    16

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

16-piętrowy wielofunkcyjny kompleks hotelowy w Gonio Quariati.

Projekt położony jest w malowniczej lokalizacji między Morzem Czarnym a górami, zapewniając wielofunkcyjną infrastrukturę zaprojektowaną tak, aby zaspokoić różnorodne potrzeby przyszłych gości, wspaniałe panoramiczne widoki i komfortowe apartamenty.

Idealny zarówno do zakwaterowania, jak i do szybkiego poruszania się po wypożyczalniach i firmach turystycznych

Apartamenty są dostępne w ramie premium i z remontem.

- studio

- jedna sypialnia

- dwie sypialnie

- dwie sypialnie z basenem

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
