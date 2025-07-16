Kompleks mieszkalny STATUS HOUSE

Stan House to nowoczesny kompleks mieszkalny w dzielnicy New Boulevard Batumi, zaledwie 270 metrów od morza i promenady. Kompleks łączy stylową architekturę, widoki panoramiczne, komfort i wysoką atrakcyjność inwestycyjną.

Zalety kompleksu:

• 270 metrów do morza

• Panoramiczne okna i piękne widoki

• Nowoczesne układy

• Wysokie pułapy

• Zamknięte terytorium i ochrona 24 / 7

• Concierge usług i hal projektowych

• Sport i place zabaw

• Dobrze utrzymane podwórko i parking rowerowy

• Wysokoobrotowe windy

• Rozwój infrastruktury w pobliżu

• 5 minut spacerem do parku i promenady

• Doskonała opcja na życie i inwestycje

Lokalizacja.

Kompleks znajduje się przy ulicy Adlia, obok New Boulevard, Metro City, restauracji, parków i plaży. Wygodna dostępność transportu i bliskość lotniska sprawiają, że lokalizacja jest szczególnie wygodna zarówno dla życia, jak i dla wynajmu.

O kompleksie

18-piętrowy kompleks mieszkalny wykonany jest zgodnie z nowoczesnymi technologiami przy użyciu materiałów wysokiej jakości. Panoramiczne szyby, projektanckie grupy wejścia i przemyślaną infrastrukturę tworzą komfortowe środowisko do życia i relaksu.

Apartamenty

Kompleks oferuje studia, apartamenty z 1, 2 lub więcej sypialni o powierzchni od 29 do 85 m2 z balkonami i nowoczesnymi układami europejskimi.

