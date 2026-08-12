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Domy na sprzedaż w Gruzja

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Tbilisi
68
Batumi
32
Adżara
285
Chakvi
15
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403 obiekty total found
Willa 3 pokoi w , Gruzja
Premium Premium
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
$397,287
VAT
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Willa 3 pokoi w , Gruzja
Premium Premium
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 1
$385,000
VAT
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Dom wolnostojący 2 pokoi w , Gruzja
Premium Premium
Dom wolnostojący 2 pokoi
, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
$230,000
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Willa 3 pokoi w , Gruzja
TOP TOP
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 1
Schuchmann Wines Château Villas & SPA is a wine resort with 120 ha vineyards, winery, hotel,…
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Deweloper
Schuhmann Real Estate
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Telavi, Gruzja
TOP TOP
Dom wolnostojący 2 pokoi
Telavi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
DziałalnośćŚredni budżet w GELKomentarzHotel Tbilisi1 pokój 70 USD5 pokój za darmoMuseum Ren…
$230,000
VAT
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Deweloper
Schuhmann Real Estate
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Dom 15 pokojów w Evdoshvili St, Gruzja
UP UP
Dom 15 pokojów
Evdoshvili St, Gruzja
Pokoje 15
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 2
Historyczne nieruchomości na sprzedaż w Central Gori, Georgia. Wysokie inwestycje i potencja…
$257,808
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Prywatny sprzedawca
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/2
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$156,000
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Agencja
RECOM
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English, Русский
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Royal Residence Botanico jest premium kamienica z własnym dziedzińcem w pobliżu morza.300 me…
$262,460
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Agencja
RECOM
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Grand Botanico Rezydencja jest kompleksem domów premium w jednym z najbardziej obiecujących …
$190,000
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Agencja
RECOM
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English, Русский
Szeregowiec 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$133,200
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Agencja
RECOM
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Przytulny domek wieś Sunney Domek.Wspaniałe miejsce dla tych, którzy cenią komfort i spokój,…
$219,784
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Agencja
RECOM
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English, Русский
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Projekt Batumi Belvedere Villas jest uważany za coś zupełnie nowego.Miejski komfort i natura…
$180,000
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Agencja
RECOM
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$156,000
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Agencja
RECOM
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English, Русский
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Projekt Batumi Belvedere Villas jest uważany za coś zupełnie nowego.Miejski komfort i natura…
$180,000
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Agencja
RECOM
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Szeregowiec 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$202,068
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Agencja
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Agencja
RECOM
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Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Agencja
RECOM
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Secret Garden to nowoczesny kompleks mieszkalny w centralnej dzielnicy Batumi, oferujący wyg…
$131,100
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Agencja
RECOM
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Agencja
RECOM
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$172,800
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$144,300
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
Kompleks mieszkalny zaledwie 15 kamienic na zboczu góry z panoramicznym widokiem na Morze Cz…
$249,390
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Agencja
Atlas property
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Willa 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Willa 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
$398,200
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Dom 6 pokojów w 12, Gruzja
Dom 6 pokojów
12, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Unikalny dom na sprzedaż w samym sercu cichego, przytulnego miasta Poti na wybrzeżu Morza Cz…
$130,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Gruzja.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Gruzja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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