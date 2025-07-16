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Apart hotel Oasis DL

Chakvi, Gruzja
od
$57,966
;
17
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ID: 20999
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Okolica
    Kobuleti Municipality
  • Miasteczko
    Chakvi
  • Adres
    David Aghmashenebli Street, 16

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    16

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Kompleks znajduje się na 13 hektarach zamkniętego, pięknie krajobrazu terytorium i jest całkowicie autonomiczny! Możliwe raty. Pierwsza rata - 20% Pełna płatność - do grudnia 2026. Apartamenty z kuchnią, apartamenty z jedną i dwie sypialnie w elitarnej zamkniętej miejscowości mieszkalnej, znajduje się na przedmieściach kurortu Batumi na terytorium 13 ha na wybrzeżu Morza Czarnego otoczony zieleni. Na terenie kompleksu znajdują się 4 baseny, restauracje kuchni gruzińskiej i międzynarodowej, sklepy spożywcze, butiki, salon piękności, akwarela, parking, pralnia. Obszar jest strzeżony przez całą dobę. Wszystkie apartamenty są odnawiane zgodnie z projektami najlepszych projektantów na świecie i są wyposażone w wysokiej jakości meble i urządzenia. Właściciele apartamentów i apartamentów mają bezpłatny dostęp do całej infrastruktury kompleksu. Proponowane apartamenty znajdują się w bloku nr 12, który został już zbudowany i uruchomiony w 2016 roku. Możliwe jest zakup w bloku nr 13 daty oddania do eksploatacji w 2015 r.

Nr serii P020DL

Lokalizacja na mapie

Chakvi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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