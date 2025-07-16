Apart hotel Oasis DL

Kompleks znajduje się na 13 hektarach zamkniętego, pięknie krajobrazu terytorium i jest całkowicie autonomiczny! Możliwe raty. Pierwsza rata - 20% Pełna płatność - do grudnia 2026. Apartamenty z kuchnią, apartamenty z jedną i dwie sypialnie w elitarnej zamkniętej miejscowości mieszkalnej, znajduje się na przedmieściach kurortu Batumi na terytorium 13 ha na wybrzeżu Morza Czarnego otoczony zieleni. Na terenie kompleksu znajdują się 4 baseny, restauracje kuchni gruzińskiej i międzynarodowej, sklepy spożywcze, butiki, salon piękności, akwarela, parking, pralnia. Obszar jest strzeżony przez całą dobę. Wszystkie apartamenty są odnawiane zgodnie z projektami najlepszych projektantów na świecie i są wyposażone w wysokiej jakości meble i urządzenia. Właściciele apartamentów i apartamentów mają bezpłatny dostęp do całej infrastruktury kompleksu. Proponowane apartamenty znajdują się w bloku nr 12, który został już zbudowany i uruchomiony w 2016 roku. Możliwe jest zakup w bloku nr 13 daty oddania do eksploatacji w 2015 r.

Nr serii P020DL