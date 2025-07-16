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Kompleks mieszkalny GWG KRTSANISI V TBILISI

Tbilisi, Gruzja
od
$68,400
od
$1,600/m²
;
TOP TOP
15
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ID: 39752
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Adres
    Giorgi Guramishvili Street

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartamenty w nowym kompleksie premium GWG KRTSANISI w Tbilisi

Oferujemy apartamenty od dewelopera w nowym rodzinnym kompleksie mieszkalnym GWG Krtsanisi, znajduje się w zielonej historycznej dzielnicy Krtsanisi - w pobliżu Old Tbilisi, dzielnicy dyplomatycznej i głównych szlaków transportowych miasta.

GWG Krtsanisi nadaje się zarówno do własnego życia i przeprowadzki do Gruzji, jak i do długoterminowych inwestycji w nieruchomości w Tbilisi.

Koszty i warunki zakupu

• apartamenty - od 40 m2;
• Koszt początkowy - od 68,400 dolarów z jednorazową płatnością;
• cena za jednorazową płatność - od 1,620 dolarów za m2;
• cena przy zakupie w ratach - od 1800 dolarów za m2;
• Wstępny wkład - od 20%;
• bezinteresowne raty od dewelopera do zakończenia budowy;
• planowa dostawa kompleksu - 31 grudnia 2028 r.;
• zdalna rejestracja transakcji;
• Zakup jest dostępny dla cudzoziemców.

Ceny zależą od budynku, podłogi, powierzchni, widok z okien i wybranego harmonogramu płatności. Sprawdź aktualną dostępność i oferty specjalne w dniu aplikacji.

O GWG KRTSANISI

GWG Krtsanisi jest nowoczesną premium dzielnicy mieszkalnej, przeznaczony do zrelaksowanego życia rodzinnego w zielonej części Tbilisi.

Kompleks składa się z czterech 11- piętrowych budynków A, B, C i D. W sumie projekt zapewnia 290 apartamentów różnych układów.

Na terytorium kompleksu powstanie pełna infrastruktura wewnętrzna:

Około 3500 m2 terenów rekreacyjnych;
• Ogród zamknięty;
• projektowanie krajobrazu;
• ścieżki spacerowe i obszary rekreacyjne;
• przedszkola na terytorium;
• boiska dziecięce i sportowe;
• sklepy, kawiarnie i lokale handlowe;
• miejsca pracy i biura;
• współpraca;
• dwupoziomowy parking podziemny;
• stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
• oddzielny obszar dla zwierząt domowych;
• bezpieczeństwo okrągłego zegara;
• nadzór wideo i kontrola dostępu;
• Profesjonalna firma zarządzająca.

Projekt zapewnia ciche windy KONE, nowoczesne systemy bezpieczeństwa pożarowego, energooszczędne okna z podwójną szybą, wysokiej jakości ciepło, dźwięk i wodoszczelność.

Apartamenty

Na sprzedaż są apartamenty z różnych obszarów i układów:

• apartamenty 40- 60 m2;
• apartamenty rodzinne o powierzchni 68- 85 m2;
przestronne apartamenty o powierzchni 97- 128 m2.

Każdy apartament zapewnia:

• sufity o wysokości 3 metrów;
• przestronny balkon;
• duże okna energooszczędne;
• miejsce instalacji klimatyzacji;
• dystrybucja elektryczna;
• dostawa i ogrzewanie wody;
• Czujniki gazu i ognia;
• drzwi wejściowe ognioodporne;
• widoki na miasto, góry, zielone terytorium lub dziedziniec.

Apartamenty są przenoszone w stanie Green Frame - z głównych prac inżynieryjnych i przygotowawczych. Kupujący zostaje do wyboru projektu i wykonania czystego wykończenia.

Okręg KRCANISI

Krtsanisi jest jednym z najbardziej zielonych i najbardziej spokojnych obszarów Tbilisi. Istnieją misje dyplomatyczne, prywatne rezydencje, nowoczesne kompleksy mieszkalne i obszary rekreacyjne.

Główną zaletą obszaru jest połączenie bliskości centrum miasta i bardziej spokojnego środowiska życia.

W pobliżu znajdują się:

• Stary Tbilisi;
• nabrzeże rzeki Kura;
• szkoły i przedszkola;
• Prywatne instytucje edukacyjne;
• supermarkety i obiekty handlowe;
• ośrodki opieki zdrowotnej;
• kompleksy sportowe;
• Restauracje i kawiarnie;
• Biura rządowe i ambasady.

Do starego Tbilisi można dojechać w ciągu około 10 minut samochodem w normalnych warunkach drogowych. Lotnisko w Tbilisi jest około 25- 30 minut.

Dlaczego projekt nadaje się do inwestycji

GWG Krtsanisi jest na wczesnym etapie budowy, więc nabywca może ustalić wartość mieszkania przed zakończeniem projektu.

Potencjał obiektu jest wspierany przez:

ograniczona liczba nowoczesnych kompleksów rodzinnych w okolicy;
• Zielona i spokojna lokalizacja w pobliżu centrum;
popyt na wysokiej jakości mieszkania od rodzin, cudzoziemców i długoterminowych najemców;
• nowoczesna infrastruktura w ramach projektu;
• Możliwość zakupu w ratach;
• możliwość późniejszego wynajmu mieszkania;
• Profesjonalna spółka zarządzająca;
• Potencjalny wzrost kosztów, ponieważ kompleks jest zbudowany i zlecony.

Szacunkowa długoterminowa rentowność wynajmu mieszkania w Tbilisi może wynosić około 5- 7% rocznie przed opodatkowaniem i biorąc pod uwagę szczególny koszt naprawy, zarządzania i zajmowania.

Rentowność i wzrost wartości nie są gwarantowane i zależą od wybranego mieszkania, ceny zakupu, jakości wykończenia i sytuacji rynkowej w momencie dostawy obiektu.

Programista GWG

GWG Development to gruzińska firma deweloperska realizująca projekty mieszkaniowe w Tbilisi i Batumi.

W portfelu spółki:

GWG Batumi - wielofunkcyjny kompleks w Batumi;
GWG Krtsanisi to nowa rodzinna dzielnica mieszkalna w Tbilisi.

Firma prowadzi pełny cykl prac: od opracowania koncepcji i budowy do dalszej konserwacji i zarządzania nieruchomościami.

Jak idzie zakup

  1. Określić cel zakupu i budżetu.
  2. Wybieramy budynek, podłogę i układ.
  3. Sprawdź bieżące koszty i harmonogram płatności.
  4. Zarezerwuj wybrane mieszkanie.
  5. Prowadzimy prawną weryfikację przedmiotu i umowy.
  6. Podpisujemy kontrakt osobiście lub zdalnie.
  7. Kupujący dokonuje pierwszej zapłaty.
  8. Saldo jest wypłacane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

KAWA KONFERENCYJNA INVEST

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• Znajdź najbardziej płynne mieszkanie;
• porównywać układy, podłogi i widoki;
• sprawdzenie dokumentów dewelopera i projektu;
• Zorganizowanie niezależnego przeglądu prawnego umowy;
• przeprowadzić zdalną transakcję;
• otworzyć konto i zorganizować przekazywanie środków;
• rejestrować prawa nabywcy;
• Naprawa i wyposażenie;
• Przygotować mieszkanie do wynajęcia;
• wybrać spółkę zarządzającą;
• Obliczyć rzeczywisty zwrot uwzględniając wszystkie koszty.

Napisz lub zadzwoń - podamy aktualną listę cenową GWG Krtsanisi, dostępne plany, harmonogramy spłat i obliczenia inwestycji osobistych.

Vita Livshitz
INVEST CAFE - Klub Relokacji i Inwestycji
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Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy GWG KRTSANISI V TBILISI

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Kompleks mieszkalny GWG KRTSANISI V TBILISI
Tbilisi, Gruzja
od
$68,400
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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