Kompleks mieszkalny GWG KRTSANISI V TBILISI

Apartamenty w nowym kompleksie premium GWG KRTSANISI w Tbilisi

Oferujemy apartamenty od dewelopera w nowym rodzinnym kompleksie mieszkalnym GWG Krtsanisi, znajduje się w zielonej historycznej dzielnicy Krtsanisi - w pobliżu Old Tbilisi, dzielnicy dyplomatycznej i głównych szlaków transportowych miasta.

GWG Krtsanisi nadaje się zarówno do własnego życia i przeprowadzki do Gruzji, jak i do długoterminowych inwestycji w nieruchomości w Tbilisi.

Koszty i warunki zakupu

• apartamenty - od 40 m2;

• Koszt początkowy - od 68,400 dolarów z jednorazową płatnością;

• cena za jednorazową płatność - od 1,620 dolarów za m2;

• cena przy zakupie w ratach - od 1800 dolarów za m2;

• Wstępny wkład - od 20%;

• bezinteresowne raty od dewelopera do zakończenia budowy;

• planowa dostawa kompleksu - 31 grudnia 2028 r.;

• zdalna rejestracja transakcji;

• Zakup jest dostępny dla cudzoziemców.

Ceny zależą od budynku, podłogi, powierzchni, widok z okien i wybranego harmonogramu płatności. Sprawdź aktualną dostępność i oferty specjalne w dniu aplikacji.

O GWG KRTSANISI

GWG Krtsanisi jest nowoczesną premium dzielnicy mieszkalnej, przeznaczony do zrelaksowanego życia rodzinnego w zielonej części Tbilisi.

Kompleks składa się z czterech 11- piętrowych budynków A, B, C i D. W sumie projekt zapewnia 290 apartamentów różnych układów.

Na terytorium kompleksu powstanie pełna infrastruktura wewnętrzna:

Około 3500 m2 terenów rekreacyjnych;

• Ogród zamknięty;

• projektowanie krajobrazu;

• ścieżki spacerowe i obszary rekreacyjne;

• przedszkola na terytorium;

• boiska dziecięce i sportowe;

• sklepy, kawiarnie i lokale handlowe;

• miejsca pracy i biura;

• współpraca;

• dwupoziomowy parking podziemny;

• stacje ładowania pojazdów elektrycznych;

• oddzielny obszar dla zwierząt domowych;

• bezpieczeństwo okrągłego zegara;

• nadzór wideo i kontrola dostępu;

• Profesjonalna firma zarządzająca.

Projekt zapewnia ciche windy KONE, nowoczesne systemy bezpieczeństwa pożarowego, energooszczędne okna z podwójną szybą, wysokiej jakości ciepło, dźwięk i wodoszczelność.

Apartamenty

Na sprzedaż są apartamenty z różnych obszarów i układów:

• apartamenty 40- 60 m2;

• apartamenty rodzinne o powierzchni 68- 85 m2;

przestronne apartamenty o powierzchni 97- 128 m2.

Każdy apartament zapewnia:

• sufity o wysokości 3 metrów;

• przestronny balkon;

• duże okna energooszczędne;

• miejsce instalacji klimatyzacji;

• dystrybucja elektryczna;

• dostawa i ogrzewanie wody;

• Czujniki gazu i ognia;

• drzwi wejściowe ognioodporne;

• widoki na miasto, góry, zielone terytorium lub dziedziniec.

Apartamenty są przenoszone w stanie Green Frame - z głównych prac inżynieryjnych i przygotowawczych. Kupujący zostaje do wyboru projektu i wykonania czystego wykończenia.

Okręg KRCANISI

Krtsanisi jest jednym z najbardziej zielonych i najbardziej spokojnych obszarów Tbilisi. Istnieją misje dyplomatyczne, prywatne rezydencje, nowoczesne kompleksy mieszkalne i obszary rekreacyjne.

Główną zaletą obszaru jest połączenie bliskości centrum miasta i bardziej spokojnego środowiska życia.

W pobliżu znajdują się:

• Stary Tbilisi;

• nabrzeże rzeki Kura;

• szkoły i przedszkola;

• Prywatne instytucje edukacyjne;

• supermarkety i obiekty handlowe;

• ośrodki opieki zdrowotnej;

• kompleksy sportowe;

• Restauracje i kawiarnie;

• Biura rządowe i ambasady.

Do starego Tbilisi można dojechać w ciągu około 10 minut samochodem w normalnych warunkach drogowych. Lotnisko w Tbilisi jest około 25- 30 minut.

Dlaczego projekt nadaje się do inwestycji

GWG Krtsanisi jest na wczesnym etapie budowy, więc nabywca może ustalić wartość mieszkania przed zakończeniem projektu.

Potencjał obiektu jest wspierany przez:

ograniczona liczba nowoczesnych kompleksów rodzinnych w okolicy;

• Zielona i spokojna lokalizacja w pobliżu centrum;

popyt na wysokiej jakości mieszkania od rodzin, cudzoziemców i długoterminowych najemców;

• nowoczesna infrastruktura w ramach projektu;

• Możliwość zakupu w ratach;

• możliwość późniejszego wynajmu mieszkania;

• Profesjonalna spółka zarządzająca;

• Potencjalny wzrost kosztów, ponieważ kompleks jest zbudowany i zlecony.

Szacunkowa długoterminowa rentowność wynajmu mieszkania w Tbilisi może wynosić około 5- 7% rocznie przed opodatkowaniem i biorąc pod uwagę szczególny koszt naprawy, zarządzania i zajmowania.

Rentowność i wzrost wartości nie są gwarantowane i zależą od wybranego mieszkania, ceny zakupu, jakości wykończenia i sytuacji rynkowej w momencie dostawy obiektu.

Programista GWG

GWG Development to gruzińska firma deweloperska realizująca projekty mieszkaniowe w Tbilisi i Batumi.

W portfelu spółki:

GWG Batumi - wielofunkcyjny kompleks w Batumi;

GWG Krtsanisi to nowa rodzinna dzielnica mieszkalna w Tbilisi.

Firma prowadzi pełny cykl prac: od opracowania koncepcji i budowy do dalszej konserwacji i zarządzania nieruchomościami.

Jak idzie zakup

Określić cel zakupu i budżetu. Wybieramy budynek, podłogę i układ. Sprawdź bieżące koszty i harmonogram płatności. Zarezerwuj wybrane mieszkanie. Prowadzimy prawną weryfikację przedmiotu i umowy. Podpisujemy kontrakt osobiście lub zdalnie. Kupujący dokonuje pierwszej zapłaty. Saldo jest wypłacane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

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• przeprowadzić zdalną transakcję;

• otworzyć konto i zorganizować przekazywanie środków;

• rejestrować prawa nabywcy;

• Naprawa i wyposażenie;

• Przygotować mieszkanie do wynajęcia;

• wybrać spółkę zarządzającą;

• Obliczyć rzeczywisty zwrot uwzględniając wszystkie koszty.

Napisz lub zadzwoń - podamy aktualną listę cenową GWG Krtsanisi, dostępne plany, harmonogramy spłat i obliczenia inwestycji osobistych.

Vita Livshitz

INVEST CAFE - Klub Relokacji i Inwestycji

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