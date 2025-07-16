Mieszkanie w nowym budynku White Square Kutaisi

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
About the project
A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street.
This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas.
The advantageous location makes it appealing for potential homeowners or investors. Additionally, the northern side of the project offers a scenic view of Bagrati Temple.
Will Finish: December 2026
Address: Kutaisi, Lado Asatiani Street 96
Lokalizacja na mapie
Kutaisi, Gruzja
