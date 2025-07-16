  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Kutaisi
  4. Mieszkanie w nowym budynku White Square Kutaisi

od
$30,000
;
3
ID: 20913
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Imeretia
  • Miasto
    Kutaisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    15

O kompleksie

About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it appealing for potential homeowners or investors. Additionally, the northern side of the project offers a scenic view of Bagrati Temple. Will Finish: December 2026 Address: Kutaisi, Lado Asatiani Street 96

Lokalizacja na mapie

Kutaisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

