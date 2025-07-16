Kompleks mieszkalny Trussardi Residences, Mira Verde

Nowy standard włosko-markowego życia w Gruzji
Wyrafinowany adres mieszkalny przynoszący współczesny styl życia Milanese do pierwszej markowej, planowanej przez Georgię społeczności. Trussardi Rezydencje, Mira Verde oferuje w pełni umeblowane studia i apartamenty z sypialnią 1-2pokojowe, wyposażone w Italian- wykonane elementy wnętrz przez Trussardi Casa, zintegrowane białe towary, premium urządzenia kuchenne i kompletne naczynia kuchenne - wszystkie dostarczone ruchome w stanie gotowości od pierwszego dnia.