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Kompleks mieszkalny Trussardi Residences, Mira Verde

Tabakhmela-Shavnabada Road, Gruzja
od
$195,000
od
$4,000/m²
;
2
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ID: 39777
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2026

Lokalizacja

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  • Adres
    Tabakhmela Shavnabada Road

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy standard włosko-markowego życia w Gruzji

Wyrafinowany adres mieszkalny przynoszący współczesny styl życia Milanese do pierwszej markowej, planowanej przez Georgię społeczności. Trussardi Rezydencje, Mira Verde oferuje w pełni umeblowane studia i apartamenty z sypialnią 1-2pokojowe, wyposażone w Italian- wykonane elementy wnętrz przez Trussardi Casa, zintegrowane białe towary, premium urządzenia kuchenne i kompletne naczynia kuchenne - wszystkie dostarczone ruchome w stanie gotowości od pierwszego dnia.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 38.0
Cena za m², USD 5,131
Cena mieszkania, USD 194,968

Lokalizacja na mapie

Tabakhmela-Shavnabada Road, Gruzja
Transport
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny Trussardi Residences, Mira Verde
Tabakhmela-Shavnabada Road, Gruzja
od
$195,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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