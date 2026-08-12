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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Gruzja

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Tbilisi
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Batumi
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Adżara
11
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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15 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Piętro 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$256,725
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 4/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
$75,250
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 4/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Piętro 7/26
Na sprzedaż 4 apartamenty w jednej partii w centrum miasta z wysokiej jakości napraw.Całkowi…
$755,000
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Apartamenty wielopoziomowe 7 pokojów w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 7 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 188 m²
Piętro 6/12
Projekt inwestycyjny typu hotelowego jest na sprzedaż w jednym z najbardziej popularnych mie…
$329,000
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 4/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
$365,900
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Piętro 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$246,456
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Agencja
Аталанта
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 4/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 485 m²
Piętro 19/19
Na sprzedaż jest jasne, przestronne pięć lub sześć-pokojowe mieszkanie, na 19 piętrze Subtro…
$578,000
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tbilisi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/7
Jasny duplex na sprzedaż w historycznym centrum Tbilisi, dzielnica Round Garden 🔥 Oferuje…
$82,400
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Piętro 1/3
Kompleks mieszkalny X2 Home jest ucieleśnieniem nowoczesnych trendów w architekturze i proje…
$294,130
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Agencja
Аталанта
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 734 m²
Piętro 19/19
Na sprzedaż jasne, przestronne mieszkanie z widokiem, składające się z pięciu-sześciu pokoi,…
$629,500
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Tbilisi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 11
Vake, Axis, Duplex, 98 sq, 2 bedrooms, 2 toilets, 11-12ed, 320k $ 4 School, Training, swi…
$348,427
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Tbilisi, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 4/4
Tbilisi Town is a premium multifunctional residential complex that provides luxurious living…
$122,640
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Apartamenty wielopoziomowe w Shekvetili, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe
Shekvetili, Gruzja
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/9
The Shekvetili Forest~Beach Project is a new development in the Black Sea region designed fo…
$107,000
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Parametry nieruchomości w Gruzja

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