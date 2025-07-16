Dzielnica mieszkaniowa Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

Tbilisi Boulevard jest unikalnym projektem, który nie ma analogów w stolicy Gruzji. Na brzegach Morza Tbilisi powstaje pierwszy w pełni rozwinięty kurort w mieście, gdzie koncepcja odpoczynku przez wodę zamienia się w codzienny komfort i nowy poziom jakości życia.

Projekt stanie się nowoczesną przestrzenią łączącą mieszkalnictwo, handel, sport, rekreację i przyrodę, zapewniając jednocześnie efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój dzielnicy.

📍 Lokalizacja i korzyści

Morze Tbilisi powstało w 1953 roku jako główne źródło wody dla miasta.

Znajduje się na wysokości około 600 metrów nad poziomem morza, dzięki czemu powstaje unikalny mikroklimat.

Obszar charakteryzuje się niskim zatłoczeniem i czystości środowiska w porównaniu do centrum Tbilisi.

Otoczony przez strefę parku leśnego, widoki naturalne i promenadę do chodzenia.

🏡 Obszar mieszkalny

Całkowita powierzchnia projektu wynosi 30 hektarów.

6 bloków mieszkalnych, 13 budynków.

Każdy budynek wyposażony jest w niezależny parking podziemny.

Panele słoneczne są instalowane na dachu każdego budynku, co sprawia, że kompleks jest niezależny energetycznie i zmniejsza koszty użytkowania.

Apartamenty są oferowane wcześnie po cenie 48 000 dolarów.

🛍 Infrastruktura komercyjna i społeczna

Wszystko, co niezbędne do życia rodzinnego jest zbierane w odległości spaceru:

Mall i hipermarket

5 * Gino Seaside Hotel Tbilisi

Hotel Promenade

Nowoczesne centrum biznesowe z biurami i przestrzeniami współpracy

Bank, apteka, supermarkety

Europejska Szkoła Standardowa i Przedszkole

Centrum medyczne

Restauracje i kawiarnie

Place zabaw dla dzieci i strefy rozwoju

⚽ Sport i rekreacja

Tbilisi Boulevard oferuje mieszkańcom pełen wachlarz obiektów sportowych i kulturalnych:

Pole piłkarskie

boisko do koszykówki

Pole Rugby

Korty tenisowe i Padel

Rowery i siłownia

Amfiteatr dla imprez kulturalnych

🌊 Spoczywaj nad morzem

Projekt zamienia Morze Tbilisi w miejsce do codziennego wypoczynku.

Aquapark

Poole

Boulevard promenada wzdłuż wybrzeża

Skutery wodne i rowery

Możliwości żeglarstwa i nawigacji przyjemności

🌱 Środowisko i innowacje

Wielkoskalowa realizacja paneli słonecznych we wszystkich budynkach.

Czyste środowisko i spokojne środowisko dzięki oddaleniu od centrum.

Integracja ze strefą krajobrazu naturalnego i parku leśnego.

✨ Dlaczego Tbilisi Boulevard?

Pierwszy projekt w Tbilisi to połączenie budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego i infrastruktury.

Idealny dla rodzin, które cenią bezpieczeństwo, ekologia i komfort.

Unikalna lokalizacja na Morzu Tbilisi z czystym powietrzem i widokiem na wodę.

Kompletny zestaw infrastruktury "miasto w mieście".

Możliwość zakupu mieszkania na początku od 1,430 dolarów za m2 z perspektywą wzrostu kosztów w miarę rozwoju projektu.

👉 Projekt ten jest doskonałą okazją dla inwestorów i rodzin, którzy chcą połączyć komfort życia, relaks nad wodą i zakup na wczesnym etapie.