Dzielnica mieszkaniowa Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

Tbilisi Boulevard jest unikalnym projektem, który nie ma analogów w stolicy Gruzji. Na brzegach Morza Tbilisi powstaje pierwszy w pełni rozwinięty kurort w mieście, gdzie koncepcja odpoczynku przez wodę zamienia się w codzienny komfort i nowy poziom jakości życia.
Projekt stanie się nowoczesną przestrzenią łączącą mieszkalnictwo, handel, sport, rekreację i przyrodę, zapewniając jednocześnie efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój dzielnicy.
📍 Lokalizacja i korzyści
Morze Tbilisi powstało w 1953 roku jako główne źródło wody dla miasta.
Znajduje się na wysokości około 600 metrów nad poziomem morza, dzięki czemu powstaje unikalny mikroklimat.
Obszar charakteryzuje się niskim zatłoczeniem i czystości środowiska w porównaniu do centrum Tbilisi.
Otoczony przez strefę parku leśnego, widoki naturalne i promenadę do chodzenia.
🏡 Obszar mieszkalny
Całkowita powierzchnia projektu wynosi 30 hektarów.
6 bloków mieszkalnych, 13 budynków.
Każdy budynek wyposażony jest w niezależny parking podziemny.
Panele słoneczne są instalowane na dachu każdego budynku, co sprawia, że kompleks jest niezależny energetycznie i zmniejsza koszty użytkowania.
Apartamenty są oferowane wcześnie po cenie 48 000 dolarów.
🛍 Infrastruktura komercyjna i społeczna
Wszystko, co niezbędne do życia rodzinnego jest zbierane w odległości spaceru:
Mall i hipermarket
5 * Gino Seaside Hotel Tbilisi
Hotel Promenade
Nowoczesne centrum biznesowe z biurami i przestrzeniami współpracy
Bank, apteka, supermarkety
Europejska Szkoła Standardowa i Przedszkole
Centrum medyczne
Restauracje i kawiarnie
Place zabaw dla dzieci i strefy rozwoju
⚽ Sport i rekreacja
Tbilisi Boulevard oferuje mieszkańcom pełen wachlarz obiektów sportowych i kulturalnych:
Pole piłkarskie
boisko do koszykówki
Pole Rugby
Korty tenisowe i Padel
Rowery i siłownia
Amfiteatr dla imprez kulturalnych
🌊 Spoczywaj nad morzem
Projekt zamienia Morze Tbilisi w miejsce do codziennego wypoczynku.
Aquapark
Poole
Boulevard promenada wzdłuż wybrzeża
Skutery wodne i rowery
Możliwości żeglarstwa i nawigacji przyjemności
🌱 Środowisko i innowacje
Wielkoskalowa realizacja paneli słonecznych we wszystkich budynkach.
Czyste środowisko i spokojne środowisko dzięki oddaleniu od centrum.
Integracja ze strefą krajobrazu naturalnego i parku leśnego.
✨ Dlaczego Tbilisi Boulevard?
Pierwszy projekt w Tbilisi to połączenie budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego i infrastruktury.
Idealny dla rodzin, które cenią bezpieczeństwo, ekologia i komfort.
Unikalna lokalizacja na Morzu Tbilisi z czystym powietrzem i widokiem na wodę.
Kompletny zestaw infrastruktury "miasto w mieście".
Możliwość zakupu mieszkania na początku od 1,430 dolarów za m2 z perspektywą wzrostu kosztów w miarę rozwoju projektu.
👉 Projekt ten jest doskonałą okazją dla inwestorów i rodzin, którzy chcą połączyć komfort życia, relaks nad wodą i zakup na wczesnym etapie.