Dzielnica mieszkaniowa Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

od
$43,000
od
$1,430/m²
BTC
0.5114764
ETH
26.8086670
USDT
42 513.4337507
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
18
ID: 27535
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

O kompleksie

Przeniesienie
Tbilisi Boulevard jest unikalnym projektem, który nie ma analogów w stolicy Gruzji. Na brzegach Morza Tbilisi powstaje pierwszy w pełni rozwinięty kurort w mieście, gdzie koncepcja odpoczynku przez wodę zamienia się w codzienny komfort i nowy poziom jakości życia.

Projekt stanie się nowoczesną przestrzenią łączącą mieszkalnictwo, handel, sport, rekreację i przyrodę, zapewniając jednocześnie efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój dzielnicy.

📍 Lokalizacja i korzyści

  • Morze Tbilisi powstało w 1953 roku jako główne źródło wody dla miasta.

  • Znajduje się na wysokości około 600 metrów nad poziomem morza, dzięki czemu powstaje unikalny mikroklimat.

  • Obszar charakteryzuje się niskim zatłoczeniem i czystości środowiska w porównaniu do centrum Tbilisi.

  • Otoczony przez strefę parku leśnego, widoki naturalne i promenadę do chodzenia.

🏡 Obszar mieszkalny

  • Całkowita powierzchnia projektu wynosi 30 hektarów.

  • 6 bloków mieszkalnych, 13 budynków.

  • Każdy budynek wyposażony jest w niezależny parking podziemny.

  • Panele słoneczne są instalowane na dachu każdego budynku, co sprawia, że kompleks jest niezależny energetycznie i zmniejsza koszty użytkowania.

  • Apartamenty są oferowane wcześnie po cenie 48 000 dolarów.

🛍 Infrastruktura komercyjna i społeczna

Wszystko, co niezbędne do życia rodzinnego jest zbierane w odległości spaceru:

  • Mall i hipermarket

  • 5 * Gino Seaside Hotel Tbilisi

  • Hotel Promenade

  • Nowoczesne centrum biznesowe z biurami i przestrzeniami współpracy

  • Bank, apteka, supermarkety

  • Europejska Szkoła Standardowa i Przedszkole

  • Centrum medyczne

  • Restauracje i kawiarnie

  • Place zabaw dla dzieci i strefy rozwoju

⚽ Sport i rekreacja

Tbilisi Boulevard oferuje mieszkańcom pełen wachlarz obiektów sportowych i kulturalnych:

  • Pole piłkarskie

  • boisko do koszykówki

  • Pole Rugby

  • Korty tenisowe i Padel

  • Rowery i siłownia

  • Amfiteatr dla imprez kulturalnych

🌊 Spoczywaj nad morzem

Projekt zamienia Morze Tbilisi w miejsce do codziennego wypoczynku.

  • Aquapark

  • Poole

  • Boulevard promenada wzdłuż wybrzeża

  • Skutery wodne i rowery

  • Możliwości żeglarstwa i nawigacji przyjemności

🌱 Środowisko i innowacje

  • Wielkoskalowa realizacja paneli słonecznych we wszystkich budynkach.

  • Czyste środowisko i spokojne środowisko dzięki oddaleniu od centrum.

  • Integracja ze strefą krajobrazu naturalnego i parku leśnego.

✨ Dlaczego Tbilisi Boulevard?

  • Pierwszy projekt w Tbilisi to połączenie budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego i infrastruktury.

  • Idealny dla rodzin, które cenią bezpieczeństwo, ekologia i komfort.

  • Unikalna lokalizacja na Morzu Tbilisi z czystym powietrzem i widokiem na wodę.

  • Kompletny zestaw infrastruktury "miasto w mieście".

  • Możliwość zakupu mieszkania na początku od 1,430 dolarów za m2 z perspektywą wzrostu kosztów w miarę rozwoju projektu.

👉 Projekt ten jest doskonałą okazją dla inwestorów i rodzin, którzy chcą połączyć komfort życia, relaks nad wodą i zakup na wczesnym etapie.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 30.0 – 57.0
Cena za m², USD 1,404 – 1,433
Cena mieszkania, USD 43,000 – 80,000

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
