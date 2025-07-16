  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Kompleks mieszkalny Ortachala

Kompleks mieszkalny Ortachala

Tbilisi, Gruzja
od
$103,800
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 33207
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    28

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks mieszkalny jest nowoczesnym projektem w samym centrum Tbilisi, mającym na celu stworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska życia zgodnie z najwyższymi standardami. Projekt obejmuje dwie wieże o wysokości 24 i 28 pięter, łącznie 704 apartamentów. Całkowita powierzchnia obiektu jest zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnego komfortu: 6,600 m ² jest przeznaczony na dziedziniec krajobrazu, co pozwala na stworzenie pełnowymiarowej przestrzeni dla relaksu i aktywnego stylu życia.

Układ (bez wykończenia):

  • 1-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 53,3 m ², cena od 103,800 dolarów

  • 2-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 101,2 m ², cena od 177,400 dolarów

  • 3-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 123,3 m ², cena od 200,600 dolarów

Apartamenty są dostarczane w stanie "bez wykończenia", który obejmuje okna aluminiowe, żelazne drzwi wejściowe, podłogi przepuszczane, przewody użyteczności, ściany tynkowane i wykończenie balkonowe z porcelany kamionkowe.

Złożona infrastruktura:

  • Lobby

  • Cafe

  • Sklep

  • Apteka

  • Strefa sportowa

  • Kort tenisowy

  • Ścieżki biegowe i rowerowe

  • Place zabaw

  • Strefy rekreacyjne

  • Trzypoziomowy parking podziemny

Wysoki poziom usług i ochrony zapewniony jest przez całodobową obsługę konsjerża, ochronę, usługi sprzątania wspólnych obszarów i wind, utrzymanie ogrodu i system bezpieczeństwa pożarowego.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 53.3
Cena za m², USD 1,947
Cena mieszkania, USD 103,800
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 101.2
Cena za m², USD 1,753
Cena mieszkania, USD 177,400
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 123.3
Cena za m², USD 1,627
Cena mieszkania, USD 200,600

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Ortachala
Tbilisi, Gruzja
od
$103,800
