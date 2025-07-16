Kompleks mieszkalny Ortachala

Kompleks mieszkalny jest nowoczesnym projektem w samym centrum Tbilisi, mającym na celu stworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska życia zgodnie z najwyższymi standardami. Projekt obejmuje dwie wieże o wysokości 24 i 28 pięter, łącznie 704 apartamentów. Całkowita powierzchnia obiektu jest zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnego komfortu: 6,600 m ² jest przeznaczony na dziedziniec krajobrazu, co pozwala na stworzenie pełnowymiarowej przestrzeni dla relaksu i aktywnego stylu życia.

Układ (bez wykończenia):

1-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 53,3 m ², cena od 103,800 dolarów

2-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 101,2 m ², cena od 177,400 dolarów

3-pokojowe mieszkanie, powierzchnia od 123,3 m ², cena od 200,600 dolarów

Apartamenty są dostarczane w stanie "bez wykończenia", który obejmuje okna aluminiowe, żelazne drzwi wejściowe, podłogi przepuszczane, przewody użyteczności, ściany tynkowane i wykończenie balkonowe z porcelany kamionkowe.

Złożona infrastruktura:

Lobby

Cafe

Sklep

Apteka

Strefa sportowa

Kort tenisowy

Ścieżki biegowe i rowerowe

Place zabaw

Strefy rekreacyjne

Trzypoziomowy parking podziemny

Wysoki poziom usług i ochrony zapewniony jest przez całodobową obsługę konsjerża, ochronę, usługi sprzątania wspólnych obszarów i wind, utrzymanie ogrodu i system bezpieczeństwa pożarowego.