Apart hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz

Grand Millennium Kobuleti Premium Complex

Grand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy projekt premium na pierwszej linii brzegowej Morza Czarnego, który otwiera nowy rozdział w rozwoju nieruchomości kurortowych w Gruzji.

To nie jest tylko kompleks mieszkalny nad morzem. Jest to międzynarodowy ośrodek o dużej skali, który łączy markowe usługi, światowej klasy infrastrukturę hotelową, premium rezydencje i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami.

Projekt jest tworzony dla inwestorów, którzy wybierają aktywa płynne o wysokim potencjale wzrostu wartości, jak również dla tych, którzy cenią sobie wyjątkowy poziom komfortu, prywatności i jakości odpoczynku.

Dlaczego Grand Millennium Kobuleti

Pierwsza linia brzegowa

Projekt znajduje się bezpośrednio na wybrzeżu Morza Czarnego. Większość rezydencji oferuje panoramiczne widoki na morze i góry, a jego własna infrastruktura wypoczynkowa pozwala cieszyć się wakacje przez cały rok.

Jeden z najbardziej obiecujących ośrodków w Gruzji

Kobuleti dziś staje się naturalną kontynuacją rozwoju Batumi.

Jest to nowoczesny ośrodek nowej generacji, który łączy:

szerokie plaże piaskowe i żwirowe;

klimat subtropikalny;

spokojną atmosferę;

ekologicznie czyste wybrzeże;

Aktywny rozwój infrastruktury turystycznej.

Zaledwie 30- 40 minut do centrum Batumi i międzynarodowego lotniska pozwalają połączyć zalety dużego miasta z komfortem życia w ośrodku.

W miarę rozwoju regionu wartość nieruchomości wykazuje tu stały potencjał wzrostu, który sprawia, że wejście do projektu jest szczególnie atrakcyjne na etapie budowy.

Międzynarodowy zakres projektu

Grand Millennium Kobuleti to klasowy klaster kurortów.

Projekt obejmuje:

32-piętrowy nowoczesny kompleks;

240 pokoi hotelowych;

więcej niż 1500 rezydencji markowych;

profesjonalne zarządzanie nieruchomościami;

Międzynarodowa obsługa hotelowa;

rozwinięta infrastruktura resortowa.

Wszystkie rezydencje są w pełni gotowe do życia ("pod klucz"), co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie zarobków po uruchomieniu kompleksu.

Termin zakończenia to lipiec 2030 r.

Inwestycja, która działa dla Ciebie

Grand Millennium Kobuleti jest aktywem inwestycyjnym o wysokim potencjale kapitalizacji.

Właściciele korzystają z:

prestiżowe nieruchomości na pierwszej linii morza;

profesjonalne zarządzanie obiektem;

możliwość uzyskania dochodu biernego;

wysoki popyt ze strony turystów;

Wartość nieruchomości wzrasta wraz z rozwojem regionu.

Znakowy format projektu znacznie zwiększa jego płynność i atrakcyjność dla międzynarodowych nabywców.

Poziom infrastruktury kurortu światowego

Główną zaletą Grand Millennium Kobuleti jest kompletny ekosystem dla rekreacji, rozrywki, sportu i biznesu.

Kasyna światowej klasy

Jednym z centralnych obiektów kompleksu będzie duże kasyno o powierzchni 10 000 m2, w tym:

6000 m2 przestrzeni do zabawy;

4000 m2 spektaklu i rozrywki.

Wellness & SPA - 3500 m2 odnowy i relaksu

Dla mieszkańców i gości będą dostępne:

łaźnia rosyjska;

sauna fińska;

sparowane

Hummam?

tradycyjne łuszczenie pianki tureckiej (kese);

beczki cedrowe;

Czcionka lodowa z ziołami;

Jacuzzi;

dwa baseny;

solarium;

Podgrzewane łóżka.

Fitness & Recovery

Kompleks zapewnia nowoczesną przestrzeń dla sportu i odbudowy:

profesjonalna sala fitness;

studia jogi;

Pilates;

solarium pionowe i poziome.

Ponad 6,500 m2 dodatkowej infrastruktury

Mieszkańcy będą mogli wykorzystać wszystko, czego potrzebują bez opuszczania kompleksu:

6 restauracji z kuchni europejskiej, azjatyckiej i kaukaskiej;

4 nowoczesne kina;

Kręgle?

bilard;

baseny zewnętrzne;

Pula Nieskończoności;

symulator jazdy na nartach i snowboardzie;

pomieszczenie z cygarami;

piwnica winiarska;

kooperacji

wygodne kominki;

klub dziecięcy;

butiki marek premium;

urząd medyczny;

salon kosmetyczny;

Dwa helikoptery.

Ten zestaw infrastruktury czyni kompleks pełnoletnim kurortem na szczeblu międzynarodowym.

Wygodne warunki zakupu

Możesz zainwestować w Grand Millennium Kobuleti na najbardziej korzystnych warunkach:

płatność zaliczkowa - 20%;

bezinteresowne raty do zakończenia budowy;

okres budowy - do lipca 2030 r.;

Wszystkie rezydencje są przekazywane z pełnym wykończeniem i gotowe do użycia.

Grand Millennium Kobuleti - Inwestowanie w przyszłość

Nieruchomość na pierwszej linii brzegowej zawsze pozostaje jednym z najdroższych aktywów. Jednak projekty łączące międzynarodową markę hotelową, rozwiniętą infrastrukturę, profesjonalne zarządzanie i skalę ośrodka są niezwykle rzadkie.

Grand Millennium Kobuleti jest okazją, aby stać się właścicielem nowej generacji nieruchomości, która łączy komfort wakacji premium, stabilny potencjał rentowności i długoterminowy wzrost kapitału.

Grand Millennium Kobuleti jest miejscem, w którym inwestycje spotykają się z światowej klasy stylem życia.