  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Poti

Nowe budynki na sprzedaż w Poti

mieszkania
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Apartamentowiec OTIUM POTI
Poti, Gruzja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
OTIUM POTI jest wielofunkcyjną blokadą resydentyczną o przestrzeniach handlowych i obszarze rekreacji.Projekt, który obejmuje zieloną przestrzeń wokół budynku, strefy grającej i parkującej, zostanie uzupełniony do maja 2026 r
Deweloper
Otium Development
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Otium Development
Języki komunikacji
English
Na mapie
Realting.com
Udać się