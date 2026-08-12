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Penthouse na Sprzedaż w Gruzja

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26 obiektów total found
Penthouse 6 pokojów w Tbilisi, Gruzja
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Penthouse 6 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 345 m²
Piętro 9/11
OF- RYNEK PANORAMICZNY PENTHOUSE - PIĘKNA OPORTUNINOŚĆ W PRYMINALNYM LOKACJI WĘGLANaprawdę u…
$795,000
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5/5
Projekt znajduje się na malowniczych wzgórzach Tbilisi i odzwierciedla koncepcję "stylu Mila…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 22/22
Penthouse jest na sprzedaż w kompleksie w Avlabari, gdzie znajduje się hotel Hampton by Hilton
$358,085
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
$528,000
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 6 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 6 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 579 m²
Piętro 10/8
Penthouse na sprzedaż w Greenhill ResidencePowierzchnia całkowita - 579 m2.3 sypialnie, 1 sy…
$950,000
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Penthouse 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro 9/9
00995557100075 na sprzedaż vake shatebrashvili str 6/8 300 m² 3 sypialnie 3 łazienki 9…
$900,000
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Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 6/6
Club House - luksusowe rezydencje rodzinne z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura…
$344,500
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Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/5
$271,730
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Penthouse w Batumi, Gruzja
Penthouse
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 798 m²
Piętro 19/20
Całe 19. Piętro na sprzedaż Bardziej niż cena sprzedaży o 20 % Wzrost kosztów o 20 % do kwie…
$648,000
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Penthouse 4 pokoi w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
00995557100075 na sprzedaż vake faliashvili str. 67 ocean resort 107 m² 2 sypialnie 2 ł…
$470,000
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Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 6/6
Club House - luksusowe rezydencje rodzinne z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro 5/5
00995557100075 for sale vake shatebrashvili str 6/8 300 m² 3 bedrooms 3 bathrooms 9/9 …
$700,000
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Penthouse 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 420 m²
Piętro 6/7
00995557100075 na sprzedaż vake marukhi heroes str 11 420 m² 3 sypialnie 3 łazienki 2 …
$540,000
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
Piętro 3/17
00995557100075 na sprzedaż vake str. kipshidze 22 demax 143 m² 3 sypialnie 17/20 piętro…
$450,000
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Parametry nieruchomości w Gruzja

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