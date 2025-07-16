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  4. Apart hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj

Apart hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj

Batumi, Gruzja
od
$95,000
VAT
BTC
1.1300061
ETH
59.2284503
USDT
93 925.0280539
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
5
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ID: 39688
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej linii brzegowej Morza Czarnego w miejscowości kurortu Shekvetili. Projekt łączy nowoczesną architekturę, pięciogwiazdkowy serwis hotelowy, środowisko naturalne i rozwiniętą infrastrukturę światowej klasy, tworząc nowy format nieruchomości resort do życia, rekreacji i inwestycji. W prezentacji przedstawiono nazwę projektu oraz przykłady planów.

Lokalizacja.

Shekvetili jest uważany za jeden z najbardziej przyjaznych środowisku kurortów w Gruzji. Unikalne połączenie piasku magnetycznego, lasu sosnowego i morskiego klimatu tworzy korzystne warunki dla rekreacji i zdrowia przez cały rok.

Projekt znajduje się bezpośrednio na wybrzeżu Morza Czarnego i jest blisko głównych atrakcji turystycznych regionu:

  • Paragraf Resort & Spa Shekvetili

  • Arena Morza Czarnego;

  • Park Dendrologiczny;

  • park muzyczny;

  • park rozrywki Tsitsinatela;

  • Obszary botaniczne i szlaki spacerowe.

Lokalizacja ta zapewnia wysoki przepływ turystów i stały popyt na wynajem nieruchomości.

Koncepcja projektu

VR Shekvetili Forest Beach jest pełnoprawnym miastem wypoczynkowym z własną infrastrukturą skupioną zarówno na właścicielach nieruchomości, jak i na gościach kompleksu.

Projekt łączy w sobie:

  • rezydencje premium;

  • pięciogwiazdkowy serwis hotelowy;

  • infrastrukturę wypoczynkową;

  • pomieszczenia handlowe;

  • obszary wypoczynku;

  • obiektów sportowych;

  • międzynarodowych restauracji.

Kompleks jest realizowany w kilku blokach mieszkalnych z starannie przemyślany plan główny. Prezentacja przedstawia główny plan, budynki i standardowe podłogi kompleksu.

Infrastruktura światowej klasy

Kompleks posiada ponad dziesięć obiektów infrastruktury zapewniających wysoki poziom komfortu:

  • własne wybrzeże o długości 1200 metrów;

  • Café del Mar Shekvetili Klub plażowy

  • 5-gwiazdkowe apartamenty;

  • SPA i centrum zdrowia;

  • centrum fitness;

  • baseny;

  • basen z piaszczystą plażą;

  • korty tenisowe;

  • Tenis padelowy;

  • restauracje kuchni wysokiej;

  • piwnica winiarska i sala degustacyjna;

  • bar bilardowy;

  • sala konferencyjna;

  • Promenada spacerowa o długości 1200 metrów;

  • przedszkola;

  • obszary zielone;

  • obszary wypoczynku;

  • miejsca rozrywki.

nieruchomości

Kompleks oferuje nowoczesne apartamenty różnych formatów - od studia inwestycyjnego po przestronne rezydencje z tarasami panoramicznymi i prywatnymi basenami.

  • warunek - "naprawa pod klucz", "zielona rama";

  • planowany termin ukończenia 2027- 2029 (w zależności od budynku).

Atrakcyjność inwestycyjna

VR Shekvetili Forest Beach koncentruje się nie tylko na kupujących nieruchomości na własne życie, ale także na inwestorach.

Główne zalety projektu:

  • pierwsza linia brzegowa;

  • Ograniczona oferta nieruchomości premium;

  • wysoki potencjał wzrostu wartości;

  • wysoki przepływ turystów;

  • możliwość uzyskania dochodu z krótkoterminowego leasingu;

  • rozwinięta infrastruktura resortowa;

  • roczne funkcjonowanie kompleksu;

  • atrakcyjny system podatkowy Gruzji dla inwestorów zagranicznych.

Dlaczego inwestorzy wybierają VR Shekvetili Forest Beach

  • Pierwsza linia Morza Czarnego.

  • Jeden z najszybciej rozwijających się kurortów w Gruzji.

  • Środowisko naturalne przyjazne dla środowiska.

  • Międzynarodowy poziom infrastruktury.

  • Partnerstwo z marką Café del Mar.

  • Wysoki poziom obsługi.

  • Potencjalny długoterminowy wzrost wartości nieruchomości.

  • Możliwość uzyskania stabilnego dochodu z wynajmu.

  • Nowoczesna architektura i premium planowania rozwiązań.

Dla których projekt jest odpowiedni

  • inwestorów międzynarodowych;

  • kupujący drugiego miejsca zamieszkania;

  • rodziny;

  • właścicieli nieruchomości kurortowych;

  • inwestorzy koncentrujący się na branży wynajmu;

  • Klienci, którzy uważają nieruchomości za sposób zachowania kapitału.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    12

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Materiały promocyjne и dokumenty

Prezentacje i broszury

google Shekvetili RUS.pdf

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
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Apart hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Batumi, Gruzja
od
$95,000
VAT
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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