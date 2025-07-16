Apart hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj

VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej linii brzegowej Morza Czarnego w miejscowości kurortu Shekvetili. Projekt łączy nowoczesną architekturę, pięciogwiazdkowy serwis hotelowy, środowisko naturalne i rozwiniętą infrastrukturę światowej klasy, tworząc nowy format nieruchomości resort do życia, rekreacji i inwestycji. W prezentacji przedstawiono nazwę projektu oraz przykłady planów.
Lokalizacja.
Shekvetili jest uważany za jeden z najbardziej przyjaznych środowisku kurortów w Gruzji. Unikalne połączenie piasku magnetycznego, lasu sosnowego i morskiego klimatu tworzy korzystne warunki dla rekreacji i zdrowia przez cały rok.
Projekt znajduje się bezpośrednio na wybrzeżu Morza Czarnego i jest blisko głównych atrakcji turystycznych regionu:
Paragraf Resort & Spa Shekvetili
Arena Morza Czarnego;
Park Dendrologiczny;
park muzyczny;
park rozrywki Tsitsinatela;
Obszary botaniczne i szlaki spacerowe.
Lokalizacja ta zapewnia wysoki przepływ turystów i stały popyt na wynajem nieruchomości.
Koncepcja projektu
VR Shekvetili Forest Beach jest pełnoprawnym miastem wypoczynkowym z własną infrastrukturą skupioną zarówno na właścicielach nieruchomości, jak i na gościach kompleksu.
Projekt łączy w sobie:
rezydencje premium;
pięciogwiazdkowy serwis hotelowy;
infrastrukturę wypoczynkową;
pomieszczenia handlowe;
obszary wypoczynku;
obiektów sportowych;
międzynarodowych restauracji.
Kompleks jest realizowany w kilku blokach mieszkalnych z starannie przemyślany plan główny. Prezentacja przedstawia główny plan, budynki i standardowe podłogi kompleksu.
Infrastruktura światowej klasy
Kompleks posiada ponad dziesięć obiektów infrastruktury zapewniających wysoki poziom komfortu:
własne wybrzeże o długości 1200 metrów;
Café del Mar Shekvetili Klub plażowy
5-gwiazdkowe apartamenty;
SPA i centrum zdrowia;
centrum fitness;
baseny;
basen z piaszczystą plażą;
korty tenisowe;
Tenis padelowy;
restauracje kuchni wysokiej;
piwnica winiarska i sala degustacyjna;
bar bilardowy;
sala konferencyjna;
Promenada spacerowa o długości 1200 metrów;
przedszkola;
obszary zielone;
obszary wypoczynku;
miejsca rozrywki.
nieruchomości
Kompleks oferuje nowoczesne apartamenty różnych formatów - od studia inwestycyjnego po przestronne rezydencje z tarasami panoramicznymi i prywatnymi basenami.
warunek - "naprawa pod klucz", "zielona rama";
planowany termin ukończenia 2027- 2029 (w zależności od budynku).
Atrakcyjność inwestycyjna
VR Shekvetili Forest Beach koncentruje się nie tylko na kupujących nieruchomości na własne życie, ale także na inwestorach.
Główne zalety projektu:
pierwsza linia brzegowa;
Ograniczona oferta nieruchomości premium;
wysoki potencjał wzrostu wartości;
wysoki przepływ turystów;
możliwość uzyskania dochodu z krótkoterminowego leasingu;
rozwinięta infrastruktura resortowa;
roczne funkcjonowanie kompleksu;
atrakcyjny system podatkowy Gruzji dla inwestorów zagranicznych.
Dlaczego inwestorzy wybierają VR Shekvetili Forest Beach
Pierwsza linia Morza Czarnego.
Jeden z najszybciej rozwijających się kurortów w Gruzji.
Środowisko naturalne przyjazne dla środowiska.
Międzynarodowy poziom infrastruktury.
Partnerstwo z marką Café del Mar.
Wysoki poziom obsługi.
Potencjalny długoterminowy wzrost wartości nieruchomości.
Możliwość uzyskania stabilnego dochodu z wynajmu.
Nowoczesna architektura i premium planowania rozwiązań.
Dla których projekt jest odpowiedni
inwestorów międzynarodowych;
kupujący drugiego miejsca zamieszkania;
rodziny;
właścicieli nieruchomości kurortowych;
inwestorzy koncentrujący się na branży wynajmu;
Klienci, którzy uważają nieruchomości za sposób zachowania kapitału.