Apart hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj

VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej linii brzegowej Morza Czarnego w miejscowości kurortu Shekvetili. Projekt łączy nowoczesną architekturę, pięciogwiazdkowy serwis hotelowy, środowisko naturalne i rozwiniętą infrastrukturę światowej klasy, tworząc nowy format nieruchomości resort do życia, rekreacji i inwestycji. W prezentacji przedstawiono nazwę projektu oraz przykłady planów.

Lokalizacja.

Shekvetili jest uważany za jeden z najbardziej przyjaznych środowisku kurortów w Gruzji. Unikalne połączenie piasku magnetycznego, lasu sosnowego i morskiego klimatu tworzy korzystne warunki dla rekreacji i zdrowia przez cały rok.

Projekt znajduje się bezpośrednio na wybrzeżu Morza Czarnego i jest blisko głównych atrakcji turystycznych regionu:

Paragraf Resort & Spa Shekvetili

Arena Morza Czarnego;

Park Dendrologiczny;

park muzyczny;

park rozrywki Tsitsinatela;

Obszary botaniczne i szlaki spacerowe.

Lokalizacja ta zapewnia wysoki przepływ turystów i stały popyt na wynajem nieruchomości.

Koncepcja projektu

VR Shekvetili Forest Beach jest pełnoprawnym miastem wypoczynkowym z własną infrastrukturą skupioną zarówno na właścicielach nieruchomości, jak i na gościach kompleksu.

Projekt łączy w sobie:

rezydencje premium;

pięciogwiazdkowy serwis hotelowy;

infrastrukturę wypoczynkową;

pomieszczenia handlowe;

obszary wypoczynku;

obiektów sportowych;

międzynarodowych restauracji.

Kompleks jest realizowany w kilku blokach mieszkalnych z starannie przemyślany plan główny. Prezentacja przedstawia główny plan, budynki i standardowe podłogi kompleksu.

Infrastruktura światowej klasy

Kompleks posiada ponad dziesięć obiektów infrastruktury zapewniających wysoki poziom komfortu:

własne wybrzeże o długości 1200 metrów;

Café del Mar Shekvetili Klub plażowy

5-gwiazdkowe apartamenty;

SPA i centrum zdrowia;

centrum fitness;

baseny;

basen z piaszczystą plażą;

korty tenisowe;

Tenis padelowy;

restauracje kuchni wysokiej;

piwnica winiarska i sala degustacyjna;

bar bilardowy;

sala konferencyjna;

Promenada spacerowa o długości 1200 metrów;

przedszkola;

obszary zielone;

obszary wypoczynku;

miejsca rozrywki.

nieruchomości

Kompleks oferuje nowoczesne apartamenty różnych formatów - od studia inwestycyjnego po przestronne rezydencje z tarasami panoramicznymi i prywatnymi basenami.

warunek - "naprawa pod klucz", "zielona rama";

planowany termin ukończenia 2027- 2029 (w zależności od budynku).

Atrakcyjność inwestycyjna

VR Shekvetili Forest Beach koncentruje się nie tylko na kupujących nieruchomości na własne życie, ale także na inwestorach.

Główne zalety projektu:

pierwsza linia brzegowa;

Ograniczona oferta nieruchomości premium;

wysoki potencjał wzrostu wartości;

wysoki przepływ turystów;

możliwość uzyskania dochodu z krótkoterminowego leasingu;

rozwinięta infrastruktura resortowa;

roczne funkcjonowanie kompleksu;

atrakcyjny system podatkowy Gruzji dla inwestorów zagranicznych.

Dlaczego inwestorzy wybierają VR Shekvetili Forest Beach

Pierwsza linia Morza Czarnego.

Jeden z najszybciej rozwijających się kurortów w Gruzji.

Środowisko naturalne przyjazne dla środowiska.

Międzynarodowy poziom infrastruktury.

Partnerstwo z marką Café del Mar.

Wysoki poziom obsługi.

Potencjalny długoterminowy wzrost wartości nieruchomości.

Możliwość uzyskania stabilnego dochodu z wynajmu.

Nowoczesna architektura i premium planowania rozwiązań.

Dla których projekt jest odpowiedni