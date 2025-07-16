  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Bakuriani 4Rest

Bakuriani, Gruzja
od
$22,000
;
4
ID: 20851
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Samcche-Dżawachetia
  • Okolica
    Borjomi Municipality
  • Miasteczko
    Bakuriani

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Bakuriani 4Rest Ul. K. Tsakadze #32 Bakuriani 4Rest to kompleks mieszkaniowy typu kurortowego, który znajduje się u podnóża góry Kohta, na skraju lasu iglastego, 500 metrów od 25-letniej trasy narciarskiej, w pobliżu drogi Kokhta - Mitarbi. Kompleks obejmuje: - 4 bloki mieszkalne - parking typu otwartego - obszar chroniony - teren rekreacyjny z placami zabaw dla dzieci.

Lokalizacja na mapie

Bakuriani, Gruzja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Mieszkanie w nowym budynku Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Gruzja
od
$22,000
