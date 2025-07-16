Mieszkanie w nowym budynku Bakuriani 4Rest

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Bakuriani 4Rest
Ul. K. Tsakadze #32
Bakuriani 4Rest to kompleks mieszkaniowy typu kurortowego, który znajduje się u podnóża góry Kohta, na skraju lasu iglastego, 500 metrów od 25-letniej trasy narciarskiej, w pobliżu drogi Kokhta - Mitarbi.
Kompleks obejmuje:
- 4 bloki mieszkalne
- parking typu otwartego
- obszar chroniony
- teren rekreacyjny z placami zabaw dla dzieci.
Bakuriani, Gruzja
