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Nowe budynki na sprzedaż w Kobuleti Municipality

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Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Pokaż wszystko Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Kobuleti, Gruzja
od
$140,220
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 32
Powierzchnia 47–83 m²
Grand Millennium Kobuleti jest sztandarowym projektem luksusowym na wybrzeżu Morza Czarnego, łączącym markowe rezydencje i pięciogwiazdkowy ośrodek zarządzany przez międzynarodową sieć Grand Millennium Hotels & Resorts.Kluczowe zalety:- ✨Luksusowy segment i międzynarodowy hotel marki.- 🌊Pier…
Deweloper
KBK
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Deweloper
KBK
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Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zespół mieszkaniowy SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Gruzja
od
$57,684
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 29
Elitarny kompleks mieszkaniowy nad brzegiem morza, otoczony oazą palm oraz bogatą florą i fauną, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na Morze Czarne. 2800 nadmorskich rezydencji w trzech wieżowcach łączy rozbudowana infrastruktura rekreacyjna. Szeroka oferta apartamentów z 1 …
Agencja
Satellite Estate
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Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Pokaż wszystko Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Chakvi, Gruzja
od
$57,966
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
Kompleks znajduje się na 13 hektarach zamkniętego, pięknie krajobrazu terytorium i jest całkowicie autonomiczny! Możliwe raty. Pierwsza rata - 20% Pełna płatność - do grudnia 2026. Apartamenty z kuchnią, apartamenty z jedną i dwie sypialnie w elitarnej zamkniętej miejscowości mieszkalnej, zn…
Agencja
GulfStream
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IresIres
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Pokaż wszystko Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Dom klubowy OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Tsikhisdziri, Gruzja
od
$41,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 37
Nowy premium wielofunkcyjny kompleks mieszkalny położony u podnóża starożytnej twierdzy Petry, zaledwie kilka kroków od wybrzeża Morza Czarnego i malowniczego gaju bananowego Tsikhiszziri, z prywatną plażą.Miesięczna płatność $848 na 60 miesięcy plan raty.Projekt jest realizowany przez nieza…
Agencja
Satellite Estate
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Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Pokaż wszystko Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Kobuleti, Gruzja
od
$140,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
Liczba kondygnacji 32
Powierzchnia 47–72 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy projekt premium na pierwszej linii brzegowej Morza Czarnego, który otwiera nowy rozdział w rozwoju nieruchomości kurortowych w Gruzji.To nie jest tylko kompleks mieszkalny nad morzem. Jest to międzynarodow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Agencja
Ambassador Realty Group
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Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Pokaż wszystko Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Gruzja
od
$63,258
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 31–106 m²
28 obiekty nieruchomości 28
Renaissance by Alliance is Alliance Group’;s newest, innovative sports and wellness project in the region, located in the climatic-balneological resort of Adjara, Kobuleti, on the first coastline, 30 meters from the sea.  The complex combines A, B, and C towers with a common podium and th…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Mieszkanie 2 pokoi
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Kawalerka
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Deweloper
Alliance Group
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Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Zespół mieszkaniowy Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Gruzja
od
$23,375
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 11
Nowoczesny kompleks mieszkalny dwóch bloków, położony 80 m od morza, 800 m od Ogrodu Botanicznego i 10 km od centrum Batumi. Apartamenty z widokiem na morze i góry w malowniczej okolicy Zielonego Przylądka.Cechy:Dwa bezpośrednie wejścia do morza.Spa, klub fitness, sklepy, parking (otwarty i …
Agencja
GulfStream
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Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Zespół mieszkaniowy Kobuleti Resort
Kobuleti, Gruzja
od
$43,750
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 35
Powierzchnia 35–83 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Jest to coś więcej niż klasyczny kompleks mieszkalny; jest to unikalna przestrzeń do harmonijnego życia, odzyskiwania i biografu na wybrzeżu malowniczego Kobuleti. Projekt jest opracowywany przez niezawodnego dewelopera z ponad 11-letnim doświadczeniem, 3 ukończonych projektów premium i 200,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.4
62,200
Mieszkanie 2 pokoi
82.6
100,000
Kawalerka
35.0
43,750
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Zespół mieszkaniowy Dreamland Oasis
Chakvi, Gruzja
od
$156,763
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 35–107 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Wyjątkowy ośrodek na powierzchni 100 000 m2 w ekologicznie czystej strefie podzwrotnikowej na wybrzeżu Morza Czarnego, zaledwie 9 km od miasta Batumi. Kompleks łączy Dreamland Oasis Hotel, prywatne apartamenty i ponad 50 obiektów własnej infrastruktury. 1 Apartamenty z sypialnią są idealne…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Mieszkanie 2 pokoi
107.4
251,811
Mieszkanie
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Deweloper
Dreamland Oasis Chakvi
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Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Zespół mieszkaniowy ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Gruzja
od
$24,990
Liczba kondygnacji 12
Residential complex comfort class Rustaveli 27 znajduje się w centrum Kobuleti.Z piątego piętra i powyżej znajduje się widok na morze.Wokół kompleksu mieszkalnego dobrze rozwinięta infrastruktura - sklepy, restauracje, szkoły i przedszkola.Morze jest 450 metrów od domu.Korzyści z obiektu:- D…
Agencja
GulfStream
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Centrum biznesowe Kobuleti
Centrum biznesowe Kobuleti
Centrum biznesowe Kobuleti
Centrum biznesowe Kobuleti
Centrum biznesowe Kobuleti
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Kobuleti
Centrum biznesowe Kobuleti
Kobuleti, Gruzja
od
$380,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
W centrum Kobuleti, w odległości spaceru od morza, duży nowy, kapitalnie zbudowany dwupiętrowy dom i nowo wybudowany, oddzielony budynek są sprzedawane .nadaje się do wszelkiego rodzaju działalności handlowej. jako supermarket, więc nowoczesny przedszkole, obecnie właściciele tego domu i teg…
Agencja
Property of Georgia
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