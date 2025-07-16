Kompleks mieszkalny Fashion Avenue Novyj arhitekturnyj simvol Tbilisi v prestiznom rajone Vake

VR Vake Sky Tower - Fashion Avenue to wielofunkcyjny projekt premium w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Tbilisi - Vake. Wieżowiec o wysokości 260 metrów został zaprojektowany, aby stać się nowym architektonicznym dominującym w stolicy i połączyć pięciogwiazdkowe apartamenty, biznes, gastronomia, wellness, moda i usługi międzynarodowe w jednej przestrzeni.

Projekt jest realizowany przez VR Holding na Chavchavadze Avenue - w prestiżowej okolicy Vake, w pobliżu parków, infrastruktury biznesowej i społecznej miasta.

Ta nieruchomość jest dla tych, którzy widzą Tbilisi nie tylko jako miejsce do życia, ale także jako rozwijający się rynek międzynarodowy, gdzie wysokiej jakości projekty w ograniczonych miejscach premii są szczególnie cenne.

Architektura, która zmienia sylwetkę miasta

VR Vake Sky Tower - Fashion Avenue jest poczęty jako nowy punkt orientacyjny w Tbilisi.

Wysoka część projektu sięga 260 metrów i obejmuje ponad 70 pięter. Kompleks obejmuje 815 apartamentów, 11 wind i wielopoziomową infrastrukturę zintegrowaną bezpośrednio z budynkiem.

Architektura wieży jest zbudowana na połączeniu szkła, światła i pionowego krajobrazu. Panoramiczne oszklenie oferuje widoki na miasto i góry otaczające Tbilisi, a poziomy krajobrazu wizualnie oddzielić objętość drapacza chmur i tworzą rozpoznawalną sylwetkę.

Jedną z kluczowych cech inżynieryjnych będzie fasada dwuwentylowana - rozwiązanie technologiczne zwiększające efektywność energetyczną budynku, redukujące hałas zewnętrzny i zapewniające dodatkową ochronę przed skutkami klimatycznymi.

Vake - jeden z najbardziej prestiżowych adresów Tbilisi

W międzynarodowych nieruchomościach adres jest równie ważny jak architektura.

VR Vake Sky Tower znajduje się w Vak, jednym z najbardziej prestiżowych i zrównoważonych obszarów mieszkalnych stolicy Gruzji. W bezpośrednim otoczeniu projektu znajdują się Vake Park, Mikhail Meskhi Stadium, instytucje edukacyjne, przestrzenie publiczne i kluczowe szlaki miejskie.

Wake tradycyjnie koncentruje wysokiej jakości zakwaterowanie, restauracje, szkoły, uniwersytety, parki i infrastrukturę usługową. Ograniczona dostępność gruntów do budowy nowych budynków sprawia, że wysokiej jakości projekty w tej części miasta są szczególnie interesujące z punktu widzenia długoterminowego zachowania wartości nieruchomości.

Pięciogwiazdkowa infrastruktura w ramach projektu

Koncepcja VR Vake Sky Tower wykracza daleko poza tradycyjny kompleks mieszkalny. W rzeczywistości, niezależny ekosystem stylu życia powstaje wewnątrz budynku, co pozwala żyć, pracować, zrelaksować się i organizować spotkania biznesowe bez opuszczania terytorium projektu.

Infrastruktura kompleksu będzie obejmować:

Centrum biznesowe klasy A i przestrzeń współpracy;

Galeria handlowa i pomieszczenia handlowe;

butiki markowe Fashion Avenue;

restauracje i przestrzenie lobby;

restauracja restauracyjna;

centrum fitness i SPA;

baseny wewnętrzne i zewnętrzne;

obszary rekreacyjne i rozrywkowe;

tarasy i przestrzenie zielone;

sądy w Padel;

parking i parking parkingowy.

Szczególną atrakcją będzie basen nieskończoności na wysokości 260 metrów - na najwyższym poziomie projektu, z panoramicznym widokiem na Tbilisi.

Fashion Avenue - międzynarodowa koncepcja wewnątrz drapacza chmur

Jednym z najbardziej niezwykłych elementów projektu jest Fashion Avenue, przestrzeń na skrzyżowaniu architektury, design, gościnność i moda świata.

Koncepcja zakłada obecność międzynarodowych marek mody nie tylko w formie butików. Elementy projektowania i estetyki światowych domów mody są zintegrowane z przestrzeniami publicznymi i koncepcją wnętrza kompleksu.

W rezultacie VR Vake Sky Tower tworzy nie tylko galerię zakupów, ale także własne środowisko stylu życia - adres, który powinien stać się atrakcją dla mieszkańców miasta, międzynarodowych gości i publiczności premium.

Apartamenty na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu

Część mieszkalna projektu jest reprezentowana przez apartamenty różnych formatów - od studia do czterech pokojów.

Powierzchnia zaczyna się od około 30 m2.

Przewidziano:

Studia są kompaktowym formatem odpowiednim zarówno dla własnej strategii życia jak i inwestycji.

1 pokojowe apartamenty to funkcjonalne rezydencje z oddzielną sypialnią, salonem i kuchnią.

Apartamenty 2 sypialnie to bardziej przestronny format rodzinny.

Apartamenty z 3 sypialniami - rezydencje zwiększonej powierzchni dla stałego pobytu.

Apartamenty z 4 sypialniami są najbardziej przestronnym formatem dla kupujących, którzy dbają o prywatność i skalę przestrzeni mieszkalnej.

W projekcie prezentowane są przybliżone powierzchnie układu od 33,2 m2 dla studia do 158,6 m2 dla rezydencji czteropokojowej.

Panoramiczne oszklenia stają się częścią wnętrza: od wysokich pięter znajdują się duże widoki na Tbilisi i okoliczne tereny górskie.

Usługa jako międzynarodowy hotel

VR Vake Sky Tower - Fashion Avenue jest tworzony zgodnie z modelem, w którym nieruchomości prywatne są łączone z hotelowym poziomem usług.

Mieszkańcy będą mieli dostęp do usług charakterystycznych dla luksusowej gościnności: utrzymanie mieszkań, bezpieczeństwo okrągłego zegara, wsparcie techniczne i infrastruktura kompleksu.

Oddzielny kierunek VR Signature przewiduje możliwość wynajmu mieszkań i profesjonalnego zarządzania nieruchomościami za pośrednictwem międzynarodowej firmy partnerskiej.

Tak więc właściciel ma możliwość posiadania nieruchomości premium w Tbilisi i, w razie potrzeby, korzystania z profesjonalnego modelu zarządzania aktywami.

Międzynarodowe normy projektowe

W projekt zaangażowane były międzynarodowe firmy inżynieryjne i doradcze.

Badanie zostało przeprowadzone przez Cushman & Wakefield Georgia. Werner Sobek uczestniczy w rozwoju koncepcji inżynieryjnej fasady, a testy konstrukcji dla ładunków wiatrowych zostały przeprowadzone przez międzynarodową firmę RWDI.

Szczególną uwagę poświęca się akustyce, oświetleniu fasady i wnętrz, projektowaniu basenów i pomieszczeń restauracyjnych, bezpieczeństwu i kontroli jakości.

Dla drapacza chmur tej skali jest to fundamentalne: premia jest określana nie tylko przez element wizualny, ale także przez inżynierię budynku.

Potencjał inwestycyjny

VR Vake Sky Tower - Moda Avenue łączy w sobie kilka czynników, które tworzą atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości:

Lokalizacja Premium.

Wake pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej znanych obszarów Tbilisi.

Ograniczona podaż ziemi.

W istniejącej dzielnicy centralnej obiekty o dużej skali dla nowych projektów są obiektywnie ograniczone.

Unikalność produktu.

Wysokość 260 metrów, wielofunkcyjna infrastruktura, Fashion Avenue, restauracje, sale wellness i basen o wysokiej wysokości nieskończoności znacząco odróżniają projekt od standardowej oferty na rynku.

Modelowy hotel.

Nieruchomości mogą być uważane nie tylko za własne życie, ale również jako obiekt do późniejszego wynajmu i profesjonalnego zarządzania.

Międzynarodowa publiczność.

Format projektu jest skierowany zarówno do lokalnego nabywcy premii, jak i zagranicznych właścicieli i inwestorów.

Potencjał kapitalizacji.

Kupujący otrzymuje nieruchomość na etapie tworzenia jednego z największych projektów architektonicznych w Tbilisi, co stwarza potencjał dla wzrostu wartości w miarę budowy i rozwoju projektu.

Kluczowe cechy

VR Vake Sky Tower - Fashion Avenue

Programista: VR Holding

Rozmieszczenie: Vake, Tbilisi, Gruzja

Adres: Chavchavadze Avenue, 49

Format: wielofunkcyjny kompleks mieszkalny i handlowy

Wysokość: 260 m

Podłogi: ponad 70 nad podłogą gruntową

Podłogi mieszkalne: 57

Liczba apartamentów: 815

Liczba wind: 11

Formaty nieruchomości: studia, apartamenty z 1- 4 sypialniami

Obszary: od 30 m2

Infrastruktura: Klasa Centrum biznesowe, Fashion Avenue, restauracje, handel detaliczny, SPA, fitness, kryte i odkryte baseny, basen nieskończoności, współpraca, obszary rekreacyjne, korty padel, parking

Planowane zakończenie: grudzień 2031

Nieruchomości nowej generacji w Tbilisi

VR Vake Sky Tower - Fashion Avenue to projekt na skrzyżowaniu architektury, prywatnych rezydencji, pięciogwiazdkowej usługi, biznesu i nowoczesnej kultury miejskiej.

Jego wartość leży nie tylko w wysokości lub skali. Projekt tworzy nowy format premium nieruchomości dla Tbilisi - miasta pionowego, w którym rezydencja prywatna staje się częścią pełnej międzynarodowej infrastruktury stylu życia.

Dla własnego życia - jest to okazja, aby uzyskać prestiżowy adres, panoramiczne widoki i poziom usług hotelowych w jednym z najlepszych obszarów stolicy.

Dla inwestora możliwe jest wpisanie się do projektu Tbilisi na dużą skalę na etapie jego rozwoju i uzyskanie aktywów w segmencie, którego oferta w mieście jest obiektywnie ograniczona.

VR Vake Sky Tower - Fashion Avenue - nieruchomości dla tych, którzy wybrać nie tylko metrów kwadratowych, ale adres, architektura i wartość długoterminowa.