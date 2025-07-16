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Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
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Programy imigracyjne w Gruzja

  • Zezwolenie na pobyt
    Residence permit for entrepreneurs
    Residence permit for entrepreneurs
    Gruzja Gruzja
    od
    $2,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Posiadacz dokumentu pobytowego otrzymuje następujące świadczenia: Możesz ubiegać się o wizę Schengen, wizę do Anglii lub USA w ambasadach w Gruzji Obecność VNZ znacznie zwiększa twoje szanse na uzyskanie pożyczki konsumenckiej Jeśli masz VNZH, możesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
    Zostaw prośbę
  • Zezwolenie na pobyt
    Residence permit by purchase real estate
    Residence permit by purchase real estate
    Gruzja Gruzja
    od
    $130,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Posiadacz dokumentu pobytowego otrzymuje następujące świadczenia: Możesz ubiegać się o wizę Schengen, wizę do Anglii lub USA w ambasadach w Gruzji Obecność VNZ znacznie zwiększa twoje szanse na uzyskanie pożyczki konsumenckiej Jeśli masz VNZH, możesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
    Zostaw prośbę
  • Zezwolenie na pobyt
    Residence permit by education
    Residence permit by education
    Gruzja Gruzja
    od
    $1,500
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    W przypadku przyjęcia do instytucji edukacyjnej akredytowanej zgodnie z ustawodawstwem Gruzji posiadacz dokumentu pobytowego otrzymuje następujące korzyści: Możesz ubiegać się o wizę Schengen, wizę do Anglii lub USA w ambasadach w Gruzji Obecność VNZ znacznie zwiększa twoje szanse na…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
    Zostaw prośbę
  • Obywatelstwo
    Georgia Citizenship by investment
    Georgia Citizenship by investment
    Gruzja Gruzja
    od
    $400,000
    Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
    Termin odbioru od 4 miesięcy
    Gruzja, kraj znany ze swojej bogatej historii, zapierających dech w piersiach krajobrazów i przyjaznej atmosfery, oferuje wyjątkową szansę osobom ubiegającym się o drugie obywatelstwo. Zgodnie ze szczególnym przepisem Prezydent Gruzji jest uprawniony do nadawania obywatelstwa osobom, które p…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
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