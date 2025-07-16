Kompleks mieszkalny Novyj dom v serdce goroda

🏙 Business class apartamenty w historycznym centrum Batumi
Cisza Starego Miasta + pieszo od centrum
🗝️ Apartament opcje od studia do trzech sypialni od 37,400 dolarów do 115,072 dolarów
📍 Lokalizacja.
Vazha Pshavel Ulica, Stare Miasto jest jednym z najlepszych miejsc dla nowej klasy biznesowej budynku mieszkalnego: prywatna atmosfera, rozwinięta infrastruktura i dostęp do wszystkich ważnych.
Sklepy i restauracje - 1-2 minuty
Szkoła 4 - 3 minuty
Zatrzymać transport - 1 minuta
Park May 6 - 15 minut
Zakup - 15 minut
Morze i plaża - 17 minut
Plan płatności
🔹 20% zaliczki
🔹 60% raty. Okres rat - do grudnia 2028 r.
🔹 Ostateczna płatność na 20% - można wziąć kredyt hipoteczny na 10 lat
📌 Zniżki są możliwe przy zwiększaniu początkowego wkładu z 50%.
🏢 Do domu.
27 pięter, 375 apartamentów
Na podłodze jest tylko 15 apartamentów.
3 windy
Parking podziemny
Handel na 1 piętrze
Plac zabaw dla dzieci
Dodatkowo.
Koszt usługi: 50 GEL / miesiąc
Przydział: możliwy po dokonaniu płatności w wysokości 30% (zgodnie z umową)
Data dostawy: 2028
Doświadczenia dewelopera: 11 projektów (domy mieszkalne, kompleksy mieszkalne, wille)
🤝 Towarzyszenie transakcji
✔ Wybór apartamentów i warunki ustalania
✔ Weryfikacja umowy wykonawcy
✔ Uczestnictwo w ratach
✔ Wyświetlacze online i offline
✔ Wsparcie przed otrzymaniem kluczy
📩 Napisz - Wyślę układ, znaczenie partii i dokładny harmonogram płatności.
Apartamenty w Starym Mieście z takimi parametrami szybko opuścić.