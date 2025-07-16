  1. Realting.com
  Gruzja
  Batumi
  Kompleks mieszkalny Novyj dom v serdce goroda

Kompleks mieszkalny Novyj dom v serdce goroda

Batumi, Gruzja
od
$37,400
BTC
0.4448656
ETH
23.3173057
USDT
36 976.8005181
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
ID: 33071
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    27

Szczegóły wnętrza

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

🏙 Business class apartamenty w historycznym centrum Batumi

Cisza Starego Miasta + pieszo od centrum

🗝️ Apartament opcje od studia do trzech sypialni od 37,400 dolarów do 115,072 dolarów

📍 Lokalizacja.

Vazha Pshavel Ulica, Stare Miasto jest jednym z najlepszych miejsc dla nowej klasy biznesowej budynku mieszkalnego: prywatna atmosfera, rozwinięta infrastruktura i dostęp do wszystkich ważnych.

  • Sklepy i restauracje - 1-2 minuty

  • Szkoła 4 - 3 minuty

  • Zatrzymać transport - 1 minuta

  • Park May 6 - 15 minut

  • Zakup - 15 minut

  • Morze i plaża - 17 minut

Plan płatności

🔹 20% zaliczki

🔹 60% raty. Okres rat - do grudnia 2028 r.

🔹 Ostateczna płatność na 20% - można wziąć kredyt hipoteczny na 10 lat

📌 Zniżki są możliwe przy zwiększaniu początkowego wkładu z 50%.

🏢 Do domu.

  • 27 pięter, 375 apartamentów

  • Na podłodze jest tylko 15 apartamentów.

  • 3 windy

  • Parking podziemny

  • Handel na 1 piętrze

  • Plac zabaw dla dzieci

Dodatkowo.

  • Koszt usługi: 50 GEL / miesiąc

  • Przydział: możliwy po dokonaniu płatności w wysokości 30% (zgodnie z umową)

  • Data dostawy: 2028

  • Doświadczenia dewelopera: 11 projektów (domy mieszkalne, kompleksy mieszkalne, wille)

🤝 Towarzyszenie transakcji

✔ Wybór apartamentów i warunki ustalania

✔ Weryfikacja umowy wykonawcy

✔ Uczestnictwo w ratach

✔ Wyświetlacze online i offline

✔ Wsparcie przed otrzymaniem kluczy

📩 Napisz - Wyślę układ, znaczenie partii i dokładny harmonogram płatności.

Apartamenty w Starym Mieście z takimi parametrami szybko opuścić.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 47.6
Cena za m², USD 1,260
Cena mieszkania, USD 59,976

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Kompleks mieszkalny Novyj dom v serdce goroda
Batumi, Gruzja
od
$37,400
