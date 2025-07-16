Kompleks mieszkalny Novyj dom v serdce goroda

🏙 Business class apartamenty w historycznym centrum Batumi

Cisza Starego Miasta + pieszo od centrum

🗝️ Apartament opcje od studia do trzech sypialni od 37,400 dolarów do 115,072 dolarów

📍 Lokalizacja.

Vazha Pshavel Ulica, Stare Miasto jest jednym z najlepszych miejsc dla nowej klasy biznesowej budynku mieszkalnego: prywatna atmosfera, rozwinięta infrastruktura i dostęp do wszystkich ważnych.

Sklepy i restauracje - 1-2 minuty

Szkoła 4 - 3 minuty

Zatrzymać transport - 1 minuta

Park May 6 - 15 minut

Zakup - 15 minut

Morze i plaża - 17 minut

Plan płatności

🔹 20% zaliczki

🔹 60% raty. Okres rat - do grudnia 2028 r.

🔹 Ostateczna płatność na 20% - można wziąć kredyt hipoteczny na 10 lat

📌 Zniżki są możliwe przy zwiększaniu początkowego wkładu z 50%.

🏢 Do domu.

27 pięter, 375 apartamentów

Na podłodze jest tylko 15 apartamentów.

3 windy

Parking podziemny

Handel na 1 piętrze

Plac zabaw dla dzieci

Dodatkowo.

Koszt usługi: 50 GEL / miesiąc

Przydział: możliwy po dokonaniu płatności w wysokości 30% (zgodnie z umową)

Data dostawy: 2028

Doświadczenia dewelopera: 11 projektów (domy mieszkalne, kompleksy mieszkalne, wille)

🤝 Towarzyszenie transakcji

✔ Wybór apartamentów i warunki ustalania

✔ Weryfikacja umowy wykonawcy

✔ Uczestnictwo w ratach

✔ Wyświetlacze online i offline

✔ Wsparcie przed otrzymaniem kluczy

📩 Napisz - Wyślę układ, znaczenie partii i dokładny harmonogram płatności.

Apartamenty w Starym Mieście z takimi parametrami szybko opuścić.