Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Mieszkania
  4. Willa

Wille na sprzedaż w Gruzja

;
Tbilisi
18
Batumi
7
Adżara
85
Chakvi
6
Pokaż więcej
Willa Usuwać
Wyczyść
117 obiektów total found
Willa 3 pokoi w , Gruzja
Premium Premium
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
$397,287
VAT
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w , Gruzja
Premium Premium
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 1
$385,000
VAT
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w , Gruzja
TOP TOP
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 1
Schuchmann Wines Château Villas & SPA is a wine resort with 120 ha vineyards, winery, hotel,…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Schuhmann Real Estate
Języki komunikacji
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/2
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$156,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
RECOM
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Przytulny domek wieś Sunney Domek.Wspaniałe miejsce dla tych, którzy cenią komfort i spokój,…
$219,784
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
RECOM
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Projekt Batumi Belvedere Villas jest uważany za coś zupełnie nowego.Miejski komfort i natura…
$180,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
RECOM
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Projekt Batumi Belvedere Villas jest uważany za coś zupełnie nowego.Miejski komfort i natura…
$180,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
RECOM
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
RECOM
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Willa 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
$398,200
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Willa 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa na sprzeda ¿w wiejskiej wsi Kobuleti, zaledwie 100 metrów od morza i przestronnej plaz…
$180,000
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w , Gruzja
Willa 6 pokojów
, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu kompleks dwupiętrowych willi, które są doskonałą wersją apartamentu pr…
$737,700
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Tbilisi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 267 m²
Liczba kondygnacji 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestuj z zyskiem: Twoja wolność jest naszą rzeczywistością: 0% podatku i visa-free komfort…
$267,490
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Willa 4 pokoi w , Gruzja
Willa 4 pokoi
, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do unikalnej strzeżonej eko-wspólnoty 14 luksusowych willi klasy premierowej, zna…
$400,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Polo Villa Premium-class 4 room villas by trusted developer in the airport area of Batumi. …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Willa 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
$278,600
Zostaw prośbę
Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille - Elegancja w każdym szczególeKompleks dwupiętrowych willi. Blisko wybrzeża. Maksymaln…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa 5 pokojów w , Gruzja
Willa 5 pokojów
, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w , Gruzja
Willa 5 pokojów
, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu kompleks dwupiętrowych willi, które są doskonałą wersją apartamentu pr…
$119,000
Zostaw prośbę
Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Sypialnie 3
Wyndham Grand willeWyndham Grand 5 * Resortgonio400m do morzaTylko 16 willi.Kompleks Villas …
$1,04M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w , Gruzja
Willa 3 pokoi
, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa tendencja do agroturystyki.Inteligentna i zrównoważona inwestycja, która przynosi przyj…
$345,000
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Schuhmann Real Estate
Języki komunikacji
English
Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Comfort Houses by Batumi Villas to nowoczesny kompleks kamienic 2 i 3 poziomu w budowie, ofe…
$201,600
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 7 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Willa 7 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Now in Tbilisi there are detached villas in the city for the SELECTED! You are buying not on…
$560,000
Zostaw prośbę
Willa w Batumi, Gruzja
Willa
Batumi, Gruzja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Rezydencja obejmuje 16 ekskluzywnych willi, które łączą przytulność, elegancję i zapierające…
$731,567
Zostaw prośbę
Willa w Chakvi, Gruzja
Willa
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Willa 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 860 m²
Liczba kondygnacji 3
00995557100075 na sprzedaż WILLA PRZY ORTACHALA STR. 108 560 m2 domu 300 m2 podwórka…
$800,000
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Gruzja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się