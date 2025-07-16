Mieszkanie w nowym budynku Avlabari Residence.

  1. Realting.com
Tbilisi, Gruzja
$2,800
$3,500/m²
4
ID: 32754
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

O kompleksie

Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул. Вахтанга Мееквси N10, проект Avlabari Residence, 53,6 кв.м., 1 кв.м., цена 2800 долларов США, итого 150 080 долларов США, 2 этаж, первоначальный взнос 20%, что составляет 30 016 долларов США, 40% по завершении строительства, строительство здания будет завершено в декабре 2025 года.

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

