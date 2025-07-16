Apart hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi

Pokoje hotelowe w Grand Life Batumi
Gwarantowany dochód w wysokości 8% przez pierwsze 5 lat!
Kompleks należy do międzynarodowej sieci BWH Hotels (Best Western), zarządzanej przez Aimbridge Hospitality.
Ceny za pokój ćwierć-pojedynczy zaczynają się od 53 100 USD.
Możliwy jest również zakup pokoju pół- lub ćwierć-pojedynczego – prosimy o kontakt z naszymi menedżerami w celu uzyskania informacji o cenach i warunkach.
Inwestorzy:
Plan płatności:
Termin zakończenia: IV kwartał 2027 r.
Grand Life Batumi to wyjątkowy kompleks z pokojami hotelowymi i apartamentami w centrum Batumi.
Kompleks składa się z dwóch 8-piętrowych budynków, oferujących wszystko, czego potrzeba do komfortowego pobytu. Dostępne są pokoje hotelowe i apartamenty o zróżnicowanym układzie: od kawalerek po apartamenty z dwiema sypialniami, o powierzchni od 30 do 116 m². Apartamenty są oddawane pod klucz.
Pokoje:
Standard
Pokoje o powierzchni od 30 m² z łóżkiem podwójnym lub dwoma pojedynczymi.
Dostępne są różne widoki, w tym widok na morze i góry.
De Luxe
Pokoje o powierzchni od 62 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.
Z każdego pokoju roztacza się widok na morze i góry.
Apartament
Pokoje o powierzchni od 113 m² z dwiema oddzielnymi sypialniami i salonem z kuchnią.
Przestronny balkon. Z każdego pokoju roztacza się panoramiczny widok na morze i góry.
W pokojach
Kompleksowe udogodnienia:
Lokalizacja:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.