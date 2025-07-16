  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Apart hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi

Apart hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi

Batumi, Gruzja
od
$53,000
BTC
0.6304244
ETH
33.0432407
USDT
52 400.2788090
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
13
Zostawić wniosek
ID: 32915
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 0014523
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 22.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Pokoje hotelowe w Grand Life Batumi
Gwarantowany dochód w wysokości 8% przez pierwsze 5 lat!
Kompleks należy do międzynarodowej sieci BWH Hotels (Best Western), zarządzanej przez Aimbridge Hospitality.

Ceny za pokój ćwierć-pojedynczy zaczynają się od 53 100 USD.
Możliwy jest również zakup pokoju pół- lub ćwierć-pojedynczego – prosimy o kontakt z naszymi menedżerami w celu uzyskania informacji o cenach i warunkach.

Inwestorzy:

  • Dochód pasywny w dolarach do 13% rocznie
  • Wzrost cen od 30% rocznie
  • Gwarantowany dochód w wysokości 8% w ramach umowy
  • Zarządzanie przez międzynarodową firmę
  • Bezpłatne wakacje na całym świecie z RCI i ITC

Plan płatności:

  • Wpłata początkowa - 30%
  • Raty bez odsetek przez 42 miesiące

Termin zakończenia: IV kwartał 2027 r.

Grand Life Batumi to wyjątkowy kompleks z pokojami hotelowymi i apartamentami w centrum Batumi.

Kompleks składa się z dwóch 8-piętrowych budynków, oferujących wszystko, czego potrzeba do komfortowego pobytu. Dostępne są pokoje hotelowe i apartamenty o zróżnicowanym układzie: od kawalerek po apartamenty z dwiema sypialniami, o powierzchni od 30 do 116 m². Apartamenty są oddawane pod klucz.

Pokoje:

Standard
Pokoje o powierzchni od 30 m² z łóżkiem podwójnym lub dwoma pojedynczymi.
Dostępne są różne widoki, w tym widok na morze i góry.

De Luxe
Pokoje o powierzchni od 62 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.
Z każdego pokoju roztacza się widok na morze i góry.

Apartament
Pokoje o powierzchni od 113 m² z dwiema oddzielnymi sypialniami i salonem z kuchnią.
Przestronny balkon. Z każdego pokoju roztacza się panoramiczny widok na morze i góry.

W pokojach

  • Szafa
  • Łóżko
  • Biurko
  • Krzesło do nauki
  • Stoliki nocne
  • Komoda
  • Stolik kawowy
  • Sofa w salonie (układy De Luxe i Suite)
  • Meble ogrodowe
  • Lustra
  • Telefony
  • Telewizor
  • Sejf elektroniczny
  • Żelazko i deska do prasowania
  • Suszarka do włosów
  • Sokowirówka elektryczna
  • Toster
  • Czajnik
  • Ekspres do kawy
  • Płyta kuchenna
  • Lodówka
  • Piekarnik
  • Mikrofalówka
  • Naczynia, sztućce
  • Pościel, szlafroki, kapcie

Kompleksowe udogodnienia:

  • Basen zewnętrzny
  • Recepcja
  • Fitness
  • Centrum SPA
  • Restauracja i kawiarnia
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Zagospodarowany dziedziniec
  • Parking podziemny
  • Całodobowa ochrona i monitoring

Lokalizacja:

  • Batumi, 1st Lane Angisa, 47.
  • Odległość do morza: 1 km.
  • Odległość do centrum Batumi: 3,7 km. Odległość do lotniska: 3 km.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Guru Status
Batumi, Gruzja
od
$43,560
Zespół mieszkaniowy Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Gruzja
od
$23,460
Apartamentowiec
Batumi, Gruzja
od
$35,000
Apart - hotel Subtropic City by Gumbati
Batumi, Gruzja
od
$107,430
Apartamentowiec Dighomi Residence X2
Tbilisi, Gruzja
od
$45,000
Państwo przegląda
Apart hotel Inwestycja kapitałowa w kompleks hotelowy Grand Life Batumi
Batumi, Gruzja
od
$53,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Batumi, Gruzja
od
$2,300
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 45
Położony w dzielnicy New Boulevard w Batumi, 5-gwiazdkowy Orbi City Central Aparthotel znajduje się 2,6 km od atrakcji kulturalnych, takich jak Fountain Of Neptun. Położony niedaleko parku rozrywki Dolphinarium, ten aparthotel w Batumi oferuje 75 pokoi z widokiem na morze
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec City Home Kipshidze
Apartamentowiec City Home Kipshidze
Apartamentowiec City Home Kipshidze
Tbilisi, Gruzja
od
$305,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 11
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Zespół mieszkaniowy Georgian Wings
Batumi, Gruzja
od
$30,000
Liczba kondygnacji 27
🔹Kompleks Premium "Gruzińskie Skrzydła" znajduje się 5 minut od największego bulwaru miasta i promenady. W pobliżu są przystanki transportu publicznego, największy francuski supermarket Carrefour w centrum handlowym Metro. Również w tej lokalizacji znajdują się 2 największe kasyna Eclipse i …
Agencja
Gulfstream
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje