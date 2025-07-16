  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia

Kompleks mieszkalny Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia

Mghvimevi, Gruzja
$65,000
14
ID: 32628
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Imeretia
  • Okolica
    Chiatura Municipality
  • Wioska
    Mghvimevi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    15

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Mghvimevi, Gruzja

