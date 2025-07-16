  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Kvartira kotoraa zarabatyvaet

Batumi, Gruzja
od
$49,613
BTC
0.5901368
ETH
30.9315906
USDT
49 051.6043878
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
30
ID: 33132
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    21

Szczegóły wnętrza

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
🏙 Apartament - klasa biznesowa nad morzem

Clubniy zhiloy dom
Kompleks został zbudowany i zbudowany we wsi.

📍 Lokalizacja

  • 🌊 300 m do morza

  • 🌳 250 metrów do parku.

  • 🛍 700 m do TC Metro City

  • ✈ 10 minut do AYROPORT

  • 🚶 5 minut do bulwary centralnej

Panoramnye speciesы na gorcha i gorod

🏢 O kopuła

  • Format Clubny, klasa biznesowa

  • 21 lat, 1 korpus, 1 podgleb

  • Wszystkie 300 apartamentów

  • 1 Pokoje

  • Utonięcia 2,9 m

  • Monolith Carcassian technology

  • 2 dźwigi

  • Dom uformowany gazowo

  • ВожожВ Обесиватов

🛠 W kakoy przyprawy uspokajający apartament

Belыy karkas

🔧 Naprawa pod zamkiem i klucz na 650 dolarów / m2
(mebel, technika, santechnika itp.)

Infrastruktura Grand Home

Żyć i pracować, nie wchodzić do kompleksu:

  • ‍💻 Spornыy covorking ze strefą dla prac

  • 🏋️‍♂️ Trend

  • 🚗 Parking podziemny

  • 🚲 Komnatы posiłki (velosipedы, kolaski, sportowiec)

  • 🛎 Resepchen i conserge- service

  • 🔐 Ochrona i nadzór wideo 24 / 7

  • ⚡ Vыsokospeedoy Internet

  • Profesjonalista jej spółki zarządzającej

💳 Warunki zakupu

  • Polnaja

  • Kryptowaluty są możliwe

  • 🔥 Działanie:

    • 30% PW

    • Odsetek obrotów do 20 miesięcy

🏗 O budowniczy

  • 17 lat

  • 250 sauté w sraczu

  • 2 projekty na etapie budowy
    Nadjezhnyy deweloper z wywrotnikiem.

🤝 Transakcje pojednawcze

  • Wybór mieszkania pod warunkiem utrzymania lub inwestycji

  • Wyzwolenie prawne Polnois

  • Zarządzanie naprawą

  • Pomoc w zarządzaniu i personelu w Arendu

📞 Napisz lub uprawnienia wariantu subberu luchshii i rasskaju wokół aktualnyh ceny.
Liczba mieszkań ograniczona.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 31.5
Cena za m², USD 1,575
Cena mieszkania, USD 49,613

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
